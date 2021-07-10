"Маленьке диво": в США врятували кота, який вижив після обвалу будинку в Маямі (відео)

Бінкс возз'єднався зі своєю сім'єю після двотижневої розлуки. Вихованця випадково знайшли серед завалів будівлі і відправили до притулку, де його впізнали господарі.

Волонтери врятували і передали господарям кота, який вижив під час обвалення житлового будинку в Серфсайд, передмісті Майамі. Про це пише видання NPR.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кіт на прізвисько Бінкс разом з господарями жив в квартирі на девʼятому поверсі кондомініуму Champlain Towers South. Його власникам вдалося вижити, проте вони два тижні нічого не знали про долю свого вихованця. У четвер, 8 липня, волонтер зауважив тварина біля руїн будинку і відніс його до притулку для тварин.

Як написала в Facebook співзасновниця групи з порятунку тварин The Kitty Campus Джина Ніколь Власек, на наступний день один з тих, що вижили прийшов до притулку і впізнав свого кота.

"Все, що нам було потрібно, це промінь надії в цій трагедії. Сьогодні був один з найдивовижніших днів … Ми дуже вдячні за те, що можемо хоч чимось допомогти. Ці сімʼї втратили так багато, але наша спільна робота по громадам в південній Флориді змогла дати їм це. Дякую! ", — висловилася Власек.

Інформацію під час прес-конференції в пʼятницю підтвердила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левайн Кава. За її словами, Бінкса знайшов доброволець, який регулярно підгодовує котів на вулиці.

"Я рада, що це маленьке диво може принести трохи світла в сьогоднішнє життя постраждалої сімʼї та висвітлити всю нашу громаду посеред цієї жахливої трагедії", — підкреслила Кава.

Вона додала, що 9 липня пошукова група знайшла серед уламків житлового будинку тіло ще однієї жертви, таким чином кількість загиблих зросла до 79. Крім того, ще 61 людина вважається зниклою без вісті.

12-поверхова житлова будівля Champlain Towers South в передмісті Майамі звалилося 24 червня вночі. Були зруйновані близько 60 квартир, багато людей опинилися під завалами.

Раніше стало відомо, що рятувальники припинили пошуки тих, що вижили після обвалу будинку в Маямі. Рятувальна операція тривала два тижні, проте з моменту обвалу під уламками не вдалося знайти жодної живої людини. Зараз рятувальні команди займаються відновленням території і зʼясуванням причини катастрофи.

Писали також, що серед уламків будинку в Маямі знайдені тіла родичів першої леді Парагваю Сільван Лопес Морейри. Під час катастрофи загинули її сестра, чоловік і молодша дитина.