Перевірте, чи є у списку ваш улюбленець: топ найнебезпечніших порід котів (фото)

Деякі породи виростають агресивними та можуть подряпати людину. Тому їх краще не заводити сім'ям, де є маленькі діти.

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Коти — одні з найпопулярніших домашніх улюбленців. Однак деякі породи котів вважаються не дуже доброзичливими, деяких навіть не радять заводити сім'ям з маленькими дітьми. Однак є деякі категорії, які вважаються небезпечними. Про них розповідають "Патріоти України".

Топ найнебезпечніших порід котів

Felis chaus або очеретяний кіт – це один із хижих видів представників сімейства котячих. Вони звикли жити у дикій природі та існувати завдяки полюванню на зайців, гризунів, качок, риба та змій, а іноді навіть на молодих газелей.

Вивели цю породу внаслідок схрещування домашньої абіссинської кішки та очеретяного кота: селекціонери хотіли отримати кота з миролюбивим характером. Однак хаусі вважається найнебезпечнішою породою котів, їх навіть не рекомендують тримати у квартирі. Природні мисливські інстинкти часто беруть своє, і тварини можуть нашкодити господарям.

Хаусі

Абіссинська кішка не одразу йде на контакт, має незалежний норов та зверхній характер. Ці тварини дуже рухливі та активні, вони погано пристосовуються у замкнених приміщеннях. Тому їх рекомендують часто вигулювати.

Абіссинська кішка

Саванна виведена внаслідок схрещення домашньої кішки й хижака сервала. Коти цієї породи трохи нагадують собак, адже люблять слідувати за господарем. Щоб домашній улюбленець був слухняним та добрим, потрібно дуже ретельно займатися вихованням кошенят цієї породи, щоб отримати слухняного та доброго улюбленця. Загалом саванни часто виростають агресивними.

Саванна

Бенгальська кішка має непростий характер, у них добре розвинений інстинкт мисливця. Ці тварини дуже злопам’ятні та незалежні й не люблять, коли їм щось забороняють.

Сіамські коти не дуже люблять дотики. Вони можуть навіть проявити агресію у відповідь, особливо щодо дітей. Ця порода не буде терпіти дискомфорт і може сильно подряпати у відповідь на проявлення уваги.

Фото: Pixabay

Раніше ветеринарка Ліза Радоста розповідала, як порозумітися зі своїм котом. Господар зможе правильно налагодити комунікацію зі своїм улюбленцем.

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