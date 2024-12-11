Як порозумітися зі своїм котом: фахівчиня дала 8 практичних порад для власників

Ветеринарка Ліза Радоста радить власникам котів уважно ставитися до особистого простору тварини. Вона також назвала вісім умов, які допоможуть правильно налагодити комунікацію зі своїм улюбленцем.

Related video

Ветеринарна поведінкова фахівчиня Ліза Радоста каже, що багато власників котів роблять низку дій, які можуть дратувати кота. Тому важливо знати, як саме слід поводитися з чотирилапими, щоб розуміти їхні потреби, пише профільне видання Daily Paws.

Експертка радить стежити за поведінкою тварини і шукати такі сигнали — хвіст у формі питання, зіниці вузькі, вуха стирчать у ваш бік або котик підходить до вас самостійно. Якщо ж навпаки — очі розширені та круглі, хвіст активно рухається вперед-назад, вуха спрямовані в боки, а чотирилапий тримає дистанцію, то краще дати спокій улюбленцю.

Пані Радоста каже, що головна причина непорозуміння між котом і людиною — це нерозуміння останньою меж тварини. Вона відзначає, що часто люди поводяться з котами як з м'якими іграшками, що ігнорує важливість для чотирилапого наявності власного простору.

Тому експертка дає такі вісім порад для кращої комунікації з вашим котом:

Не тримайте прямого зорового контакту

На відміну від собак, котам незручно дивитися вам в очі. Вони сприймають прямий зоровий контакт як ознаку залякування, що зробить тварину полохливою та агресивною щодо власника.

Віддзеркальте поведінку кота

Повторюйте всі дії за вашим улюбленцем. Якщо кіт відводить погляд, то зробіть те саме. Для тварини це буде сигналом, що ви поважаєте її простір.

Повільно кліпайте

Старайтеся не кліпати своїми очима зашвидко. Останні дослідження показали, що повільніший ритм дозволяє коту зрозуміти відчуття безпеки та позитивно реагувати на ваші дії.

Дати приватний простір коту

Якщо кіт шукає місце, де він може перебувати у комфортному просторі, то варто залишити тварину. Вона сама вирішить, чи захоче контактувати з вами.

Переконайтеся у згоді кота

Якщо ви тримаєте поруч кота, то погладьте його кілька разів і зробіть паузу. Простягніть палець і стежте за реакцією чотирилапого. Якщо притиснеться до нього, то тварина захоче продовжити.

Їжа допоможе в порозумінні

Якщо хочете викликати у кота позитивні асоціації з вами, то годуйте свого пухнастого під час погладжування. Тварина з часом розумітиме, що якщо її погладять, то отримає бажану винагороду.

Говоримо тихо

Коти дуже чітко реагують на гучні звуки. Тому дуже голосна та енергійна розмова, де перебуває кіт, може перелякати його і змусити шукати схованку для себе. Тому варто говорити впівголоса та спокійно — це буде сигналом котові, що можна залишатися поруч.

Визначаємо улюблені місця чухання

Важливо під час контакту з котом розуміти, де йому подобається, коли його чухають. Найкращими місцями будуть доторки господаря від маківки до передніх лап, інколи це може бути по спині. Однак звертайте увагу за хвостом чотирилапого — якщо він починає бити ним, це значить, що він терпить це, але йому це не до вподоби. Також не слід гладити кота по животу — лише небагато котів люблять це, а зазвичай вони не в захваті від цих почухувань.

Нагадаємо, Фокус писав, що науковці провели експеримент і дізналися правду, чи справді кіт розрізняє голоси. Власники хвостатих нерідко розмовляють з ними, фактично не знаючи, чи має це сенс. Дослідники з’ясували, чи розуміють улюбленці, коли до них звертаються люди.

Також ми розповідали про породи котів, які найменше линяють. Багато людей люблять котів, але не заводять їх, тому що з їхньою шерстю буває важко впоратися.