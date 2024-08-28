6 порід котів, які найменше линяють (фото)

Багато людей люблять котів, але не заводять їх, тому що з їхньою шерстю буває важко впоратися.

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Під час вибору домашнього улюбленця часто перепоною у його придбанні стає те, що він сильно линяє. Тому, щоб не відмовляти собі у пухнастому другові видання Bondvet розповіло, які з них найменше схильні до випадіння шерсті.

Сфінкс

Сфінкс Фото: content.e-zoo

З класу "лисий – це красиво". Сфінкс, мабуть, є найбільш впізнаваною породою. Ви, напевно, бачили його на колінах у різних лиходіїв фільмів про Бонда. Хоча здається, що вони безшерсті, правда полягає в тому, що більшість безшерстих котів насправді мають тонкий шар крихітного пуху.

Сибірський кіт

Сибірський кіт Фото: vseprokotikiv

Попри довгу і рясну шерсть, сибірські коти фактично втрачають менше шерсті, ніж багато інших порід, і, як відомо, гіпоалергенні. Вони можуть вирости до досить великих розмірів, багато в чому завдяки своєму великому хутру, і можуть бути дуже спритними, попри свій розмір. Уся ця додаткова шерсть вимагає ретельного догляду та щотижневого розчісування.

Бенгалія

Бенгалія Фото: st24invest.com

Бенгальські коти мають характерну шерсть, яка нагадує волосяний покрив їхніх неодомашнених, більших родичів, таких як леопард. На щастя, їх привабливе хутро линяє рідше, ніж інші породи, і потребує менше догляду. Попри дикий зовнішній вигляд, бенгальці зазвичай дуже ласкаві та товариські. Вони також часто надзвичайно активні та голосні, а це означає, що ви повинні надати їм багато вільного простору, щоб досліджувати та висловлюватись.

Корніш-рекс

Більшість кішок мають подвійну шерсть, що складається як з вовняного підшерстя, так і з зовнішнього шару грубих захисних волосків. Корніш-рекс має лише підшерстя, відоме як пухове волосся, яке є надзвичайно м’яким, виразно кучерявим і рідше линяє, ніж інші. Зазвичай вони мають меншу голову, ніж інші породи, що часто підкреслюється їх великими вухами. Будьте готові до гри — корніш-рекс дуже активний і коли він потребує вашої уваги, ви це зрозумієте.

Сіамські коти

Сіамські коти Фото: Dostyp.com.ua

Сіамські коти, яких легко впізнати за характерними мітками та несамовитими блакитними очима, є популярними кішками з низькою линькою. Не очікуйте, що ця надзвичайна порода буде типово муркотіти або нявкати.

Бомбей

Бомбей Фото: zootovary

Якщо ви коли-небудь хотіли мати домашнього улюбленця пантеру, бомбейська кішка може стати для вас чудовим вихованцем. Багато поколінь селекції дали цьому коту гладку глибоку чорну шерсть, яка може похвалитися мінімальною линькою.

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