6 пород кошек, которые меньше всего линяют (фото)

Многие люди любят котов, но не заводят их, потому что с их шерстью бывает трудно справиться.

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При выборе домашнего любимца часто препятствием в его приобретении становится то, что он сильно линяет. Поэтому, чтобы не отказывать себе в пушистом друге издание Bondvet рассказало, какие из них меньше всего подвержены выпадению шерсти.

Сфинкс

Сфинкс Фото: content.e-zoo

Из класса "лысый — это красиво". Сфинкс, пожалуй, является самой узнаваемой породой. Вы, наверное, видели его на коленях у разных злодеев фильмов о Бонде. Хотя кажется, что они бесшерстные, правда заключается в том, что большинство бесшерстных котов на самом деле имеют тонкий слой крошечного пуха.

Сибирский кот

Сибирский кот Фото: vseprokotikiv

Несмотря на длинную и обильную шерсть, сибирские кошки фактически теряют меньше шерсти, чем многие другие породы, и, как известно, гипоаллергенны. Они могут вырасти до довольно больших размеров, во многом благодаря своему большому меху, и могут быть очень ловкими, несмотря на свой размер. Вся эта дополнительная шерсть требует тщательного ухода и еженедельного расчесывания.

Бенгалия

Бенгалия Фото: st24invest.com

Бенгальские кошки имеют характерную шерсть, которая напоминает шерсть их не одомашненных, более крупных родственников, таких как леопард. К счастью, их привлекательный мех линяет реже, чем другие породы, и требует меньше ухода. Несмотря на дикий внешний вид, бенгальцы обычно очень ласковые и общительные. Они также часто чрезвычайно активны и громкие, а это означает, что вы должны предоставить им много свободного пространства, чтобы исследовать и высказываться.

Корниш-рекс

Большинство кошек имеют двойную шерсть, состоящую как из шерстяного подшерстка, так и из внешнего слоя грубых защитных волосков. Корниш-рекс имеет только подшерсток, известный как пуховые волосы, который является чрезвычайно мягким, отчетливо вьющимся и реже линяет, чем другие. Обычно они имеют меньшую голову, чем другие породы, что часто подчеркивается их большими ушами. Будьте готовы к игре — корниш-рекс очень активен, и когда он нуждается в вашем внимании, вы это поймете.

Сиамские коты

Сиамские коты Фото: Dostyp.com.ua

Сиамские кошки, которых легко узнать по характерным меткам и впечатляющим голубым глазам, являются популярными кошками с низкой линькой. Не ожидайте, что эта чрезвычайная порода будет типично мурлыкать или мяукать.

Бомбей

Бомбей Фото: zootovary

Если вы когда-нибудь хотели иметь домашнего любимца пантеру, бомбейская кошка может стать для вас замечательным питомцем. Многие поколения селекции дали этой кошке гладкую глубокую черную шерсть, которая может похвастаться минимальной линькой.

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