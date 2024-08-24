Все не так, как кажется: топ-7 распространенных заблуждений о кошках (фото, видео)

Кошки с давних времен привлекали людей не только своей красотой, грацией и преданностью, но и шлейфом загадок, который тянется за ними веками.

Related video

Вокруг кошек существует немало мифов, суеверий и заблуждений, причем некоторые укоренились не в одном поколении любителей этих животных. Фокус собрал самые популярные из них.

У кошки девять жизней

Этот миф, несмотря на его очевидное несоответствие законам природы и логики, плотно укоренился в умах обывателей. Но откуда же он взялся? Как пишет Мартин Фон для Сountry Life, своими корнями это поверье уходит еще во времена Древнего Египта, где кошки считались священными животными. Им приписывали сверхъестественные способности. По легенде, Атум-Ра, бог солнца, превратившийся в кошку, посетив подземный мир, дал жизнь четырем богам, которые, в свою очередь, произвели еще четверых, известных как Эннеада. Египтяне считали Атум-Ра, бога-кошку, воплощением девяти жизней в одной форме.

Однако не во всем мире кошке приписывают девять жизней. В некоторых испаноязычных странах у них их семь, а в турецком и арабском фольклоре кошкам "оставили" всего шесть жизней.

Не исключено, что такую живучесть кошкам приписали из-за их умения прыгать с довольно большой высоты и при этом оставаться целыми и невредимыми. В 1894 году благодаря новаторскому использованию хронофотографической камеры французским физиологом Этьеном-Жюлем Мареем удалось выяснить, как кошки не разбиваются в таком прыжке. Он использовал камеру, которая имела скорость затвора 60 кадров в секунду, чтобы запечатлеть то, что произошло, когда он держал свою кошку вверх ногами и бросал ее. В процессе он увидел, как она изогнулась и маневрировала головой, спиной, ногами и хвостом в вертикальное положение, чтобы смягчить удар при приземлении на твердую поверхность.

Этьен-Жюль Марей запечатлел этапы поведения кошки при падении с высоты Фото: countrylife.co.uk

Выживанию кошек способствуют и ряд других преимуществ, полученных в ходе эволюции. Будучи охотниками и взбираясь на деревья, эти животные развили очень мускулистые, угловатые ноги, идеально подходящие для лазания, прыжков и поглощения удара при приземлении. Претерпела изменения и скелетная система, которая включает 30 позвонков и отсутствие ключицы, что делает кошачий позвоночник очень гибким, снижая риск повреждения костей при падении. По сравнению с их площадью поверхности, вес тела кошек мал, что помогает снизить скорость, с которой они спускаются, давая дополнительное время для срабатывания рефлекса выпрямления.

На самом деле, как любое существо на планете, кошка живет только один раз. Поэтому не нужно лишний раз проверять ее выносливость.

Однако, когда мы говорим о способности кошки оставаться невредимой при прыжке с высоты, отсюда выплывает еще один распространенный миф, о котором читайте дальше.

Кошки всегда приземляются на лапы

Как пишет ресурс Рetfinder, как вид, лазающий по деревьям, выживание кошки зависит от ее способности выживать при падениях, когда это возможно. Вестибулярная система и зрение кошки работают вместе с гибким позвоночником кошки, позволяя кошке выпрямляться и, когда есть достаточно времени, "парашютировать" подобно белке-летяге. Хотя они обычно могут выпрямляться, они все равно могут получить серьезные травмы конечностей, челюстей и грудной клетки, которые способны привести к смерти.

Такие последствия связаны с тем, что животным может не хватить высоты, чтобы рефлекс успел сработать, рассказывает Рrotecta Рet. Если животное падает со слишком большой высоты, существует реальный риск получения травмы, поскольку лапы не могут справиться с ударом от падения. В зоне риска – пожилые и менее подвижные кошки,к оторым во время прыжка сложно правильно сгрупироваться.

Даже когда кошки падают с высоты и им удается приземлиться на лапы, они часто получают травмы. Наиболее распространенные — перелом челюсти при ударе о землю. Другие травмы включают переломы костей и внутренние повреждения легких и мочевого пузыря.

Прыжок кошки с пятого этажа

Если черная кошка перешла дорогу

Черные кошки уже давно стали притчей во языцех. В большинстве европейских легенд их считают спутниками ведьм и животными, которые приносят несчастье, если перебегут дорогу. В Италии верили, что если черная кошка ляжет в чью-то постель, то это к смерти, а увидеть черную кошку на похоронах – к новому погребению в семье.

А вот валлийский фольклор изображает черных кошек такими, что которые приносят удачу в дом и даже могут быть надежными предсказателями погоды.

По информации The Spruce Pets, эти суеверия берут свое начало в средневековье, когда птицы и животные с темными перьями или мехом сигнализировали о смерти.

Плохую услугу черным кошкам сослужил официальный церковный документ под названием "Vox in Rama", изданный папой Григорием IX 13 июня 1233 года. В своей книге "Черные кошки рассказывают: правдивые истории и вдохновляющие образы" ее автор Лейла Морган Уайлд пишет, что в этом документе кошки черного цвета были объявлены воплощением Сатаны.

"Этот указ ознаменовал начало инквизиции и санкционированной церковью охоты на еретиков и/или ведьм. Первоначально он был призван подавить растущий культ люцифериан в Германии, но быстро распространился по всей Европе", – пишет она.

Черный кот переходит дорогу – плохая примета Фото: Shutterstock

Кошек также связывали с ведьмами. Викканская жрица и автор книги "Брод из котла: путешествие мудрости через повседневную магию" Серридвен Фоллингстар отмечает, что ведьмы были дохристианскими языческими практиками Европы. Хотя ранняя христианская церковь в Европе сосуществовала с ведьмами, по мере того, как церковь набирала силу, в ведьмах она видела своих прямых конкурентов в завоевании сердец и умов людей. Именно тогда церковь начала охотиться, преследовать, пытать и убивать ведьм в огромных количествах.

"Ведьмы чтили естественный мир, испытывая глубокое уважение к растениям и животным. Поэтому привязанность между человеком и животным стала считаться дьявольской, и старушку с ее кошками воспринимали с подозрением", – говорит Фоллингстар.

Тандем женщины и черной кошки пугал церковь еще и тем, что они обе были независимыми и не лебезили перед священнослужителями. Но почему же она не воспринимала именно черный цвет, спросите вы.

"Связь между ведьмами и черными кошками, вероятно, воображаемая, но возможно, что черные кошки — лучшие мышеловы, поскольку их нельзя увидеть ночью, и поэтому они имеют преимущество при охоте, а ведьмы склонны к практичности", – отметила Серридвен.

Черных кошек считали неотъемлемыми спутниками ведьм Фото: Freepik

Единственный "минус" у черных кошек, доказанный наукой, – в том, что они чаще вызывают аллергию. В исследовании 2000 года с участием 321 пациента, опубликованном в Annals of Allergy, Asthma and Immunology, респонденты с темными кошками в четыре раза чаще страдали от умеренной или тяжелой формы аллергии, чем пациенты со светлыми кошками. Ученые предполагают, что более темные кошки вырабатывают больше аллергена fel d 1 в своей коже и слюне.

Кошки прекрасно видят ночью

Принято считать, что кошки отлично видят в темноте, чем объясняется их повышенная активность на рассвете и в сумерках. На самом деле это не совсем так. Как пишет Catster, кошка действительно обладает хорошим ночным зрением из-за особенного устройства глаз. Они имеют изогнутую роговицу и большой хрусталик, а при слабом освещении их зрачки могут расширяться до полных кругов, чтобы пропускать максимум света. Кроме того, фоторецепторы в глазах кошек совершенно отличаются от человеческих.

Еще у кошек больше палочек, которые отвечают за ночное, периферическое зрение (200 градусов по сравнению со 180 у человека) и восприятие движения. Все это позволяет им лучше видеть при разных уровнях освещенности в более широком диапазоне, чем люди. Кошкам достаточно шестой части света, который необходим человеку, чтобы различать формы.

Но вот в кромешной тьме кошки так же слепы, как и их хозяева. Есть еще один инетресный факт относительно зрения этих животных. По информации Purina, кошки близоруки, и они не могут хорошо сфокусироваться на объектах, которые далеко от них. Например, люди могут находиться в пять раз дальше, чтобы увидеть что-то с тем же количеством деталей, что и кошка вблизи. Они также лучше улавливают едва заметные движения и изменения в освещении, например, маленькую тень пробежавшей мыши.

В сумерках кошки действительно видят лучше, но в кромешной темноте они так же беспомощны, как и люди Фото: wirestock/freepik

Кошки опасны для беременных женщин

Бытует мнение, что кошка способна заразить беременную женщину токсоплазмозом. Это инфекция, которую вызывает одноклеточный паразит под названием Toxoplasma gondii. Она опасна для беременных в первом и третьем триместре, поскольку может вызвать патологии или даже выкидыш. Переносят возбудителя не только кошки, но и другие животные – грызуны, овцы, свиньи, коровы, кролики. Но поскольку именно кошки чаще всего живут в домах и квартирах, им приписывают наибольшую опасность заражения.

Однако Джеффри Д. Кравец, доктор медицины, доцент кафедры клинической медицины Йеля, у которого есть две кошки, опровергает эти страхи. Когда его жена забеременела, ученый решил просмотреть литературу о заболеваниях, связанных с кошками. Он обнаружил, что случайный контакт с кошкой не подвергает риску будущего ребенка женщины.

"Никогда не было доказано, что токсоплазмоз возникает при прямом контакте с кошкой", — сказал он. По словам Кравеца, гораздо более вероятно, что женщина заразится, съев недоваренное мясо или покопавшись голыми руками в зараженной почве.

Фото: freepik

Он советует беременным женщинам, которым приходится менять кошачий лоток, делать это ежедневно, надевать перчатки и мыть руки после этого.

"В целом, руководствуйтесь здравым смыслом и не беспокойтесь", — сказал врач.

Ресурс Аnti Сruelty подтверждает слова доктора Кравеца и отмечает, что вероятность заражения токсоплазмозом от домашней кошки крайне мала. Рекомендуется не только использовать перчатки при чистке лотка или работе в саду, но и кормить кошку проверенным высококачественным кормом, не давая ей сырого мяса.

Кошки ненавидят купаться

Кошки действительно не в восторге от воды, и этому есть ряд причин. Первая – биологическая. Многие кошки не подвергаются и никогда не подвергались воздействию большого количества воды. Джастин Ли, доктор ветеринарной медицины, объясняет, что большинство пород кошек произошли из пустынного климата мира и вряд ли когда-либо плавали. В то время как некоторые крупные дикие кошки, такие как тигры и ягуары, любят плавать и резвиться в воде, чтобы охладиться, другие крупные кошки, такие как львы, даже не хотят опускать голову под воду.

Однако домашние кошки, хотят они того или нет, вынуждены терпеть эту процедуру, пусть и с разной частотой, и каждое животное реагирует на воду по-разному. Как пишет доктор Фиона Ли для Pets Best, если первый опыт купания был для кошки негативным, рефлекс страха останется с ней на всю жизнь. Но когда котенка с раннего возраста купали, то у него отношение к этой процедуре будет намного терпимее.

если кошку купали с раннего возраста, она спокойнее переносит водные процедуры Фото: Getty Images

Следующий аспект, объясняющий нелюбовь кошек к воде, – уязвимость. У большинства домашних кошек меховая шерсть впитывает, а не отводит влагу, из-за чего животное долго остается мокрым. Когда шерсть мокрая, то весит больше обычного, ограничивая движения и создавая дискомфорт. Подавление рефлексов заставляет кошку чувствовать неспособной себя защитить.

Кроме того, вода делает поверхности скользкими. Кошка начинает бояться, что не может ухватиться за что-то или удержать равновесие, находясь в раковине или ванне. Это вызывает у нее чувство угрозы.

Однако есть породы, которые обожают воду. Например, турецкий ван из-за своего пристрастия к воде был прозван "плавающим котом". Среди любителей водных процедур – персидская ангора, сибирская кошка, бельгийская кошка, хайлендер, мейн кун, норвежская лесная, египетская мау и саванна.

Турецкий ван – порода кошек, которые обожают воду

Кошки – одиночки

Многие люди воспринимают независимый характер кошек как признак того, что они одиночки. Правда здесь только в том, что кошки любят одиночество только во время охоты. В остальное время они предпочитают жить стаями возле источника пищи, пишет Рetfinder.

Что касается домашних кошек, то среди них есть более и менее самостоятельные породы, однако практически все они привязаны к человеку, который является для них источником пищи и заботы.

Котята домашних кошек лучше всего подготовлены к тому, чтобы вписаться в семью с несколькими кошками, если они содержатся со своими однопометниками по крайней мере до 8-10 недель.

Во многих домах и квартирах кошки прекрасно сосуществуют с собаками и другими питомцами.

Даже самые независимые кошки привязаны к человеку Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что нужно знать о кошках окраса калико, которые приносят в дом счастье и деньги.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.