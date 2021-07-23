Одиночество – не помеха: топ-6 самых независимых пород кошек

Не каждая кошка готова часами сидеть в пустой квартире и ждать хозяина, но есть и исключения.

Кошки, как известно, – животные, которые "гуляют сами по себе". Однако во всем многообразии пород есть несколько таких, которые поражают своей самостоятельностью даже бывалых любителей этих существ. Фокус собрал шестерку самых независимых кошек, к которым стоит присмотреться человеку пребывающему в поисках животного, которое может быть как отличным компаньоном, ласковым и любвеобильным, так и проводить спокойно некоторое время без хозяина.

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Британская короткошерстная кошка

Британские короткошерстные кошки – уникальные животные, которые хорошо себя чувствуют сами по себе, и из них получаются отличные питомцы для активных семей или владельцев, которые часто находятся вдали от дома. Несмотря на свою независимость, им нравится проводить время на коленях у хозяина.

[ + – ] Британская короткошерстная кошка отлично подойдет для тех, кто проводит мало времени дома

Русская голубая кошка

Эта красивая порода любвеобильна, но независима и хорошо проводит время в одиночестве. Они отлично себя чувствуют в квартирах, но могут немного настороженно относиться к незнакомым людям, которые приходят в гости.

[ + – ] Русская голубая спокойно переносит одиночество Фото: Petsi.net

Норвежский лесной кот

Эта порода естественным образом развивалась в Северной Европе и хорошо приспособлена к очень холодной погоде. Из-за своего полудомашнего характера они хорошо ладят с владельцами, которые часто бывают в отъезде.

[ + – ] Благодаря полудикому характеру эта порода всегда найдет чем себя занять в отсутствие хозяев Фото: Kisa.ru

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд)

Скоттиш-фолды известны своими уникальными складчатыми ушами, которые делают их такими запоминающимися. Эти очаровательные кошки игривы и любвеобильны, но при этом достаточно замкнуты, чтобы хорошо ладить с владельцами, которые по каким-то причинам вынуждены отсутствовать дома длительное время.

[ + – ] Шотландские вислоухие кошки любвеобильны и игривы, но спокойно остаются одни Фото: Zoo-dom.com.ua

Мейн-кун

Эта крупная порода нуждается в регулярном уходе из-за ее длинной шерсти, но при этом требует меньше внимания, чем другие домашние кошки. Мейн-куны ласковы, но все же могут оставаться дома одни весь день, не особо страдая от одиночества.

[ + – ] Мейн-куны не впадают в меланхолию, оставаясь одни в квартире Фото: Открытые источники

Персидская кошка

Персы – древняя порода, которая хорошо себя чувствует, когда в течение дня мало внимания уделяет чему-либо, кроме любимого дивана или кровати. Они очень ласковы со своими хозяевами, но стесняются незнакомцев и не любят постоянного внимания. Персидские кошки независимы и рады, когда их оставляют в покое.

[ + – ] Персидские кошки независимы и любят покой Фото: Открытые источники

Ранее мы рассказывали о том, какие породы кошек считаются наиболее опасными с точки зрения содержания в доме. Прежде, чем заводить их, следует хорошо подумать и оценить все риски.

Фокус также писал о самых дорогих породах кошек. Некоторые из них стоят столько же, как хорошая квартира.