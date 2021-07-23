Самотність — не перешкода: топ-6 найбільш незалежних порід кішок

Не кожна кішка готова годинами сидіти в порожній квартирі і чекати на господаря, але є і винятки.

Кішки, як відомо, — тварини, які "гуляють самі по собі". Однак, у всьому різноманітті порід є кілька таких, які вражають своєю самостійністю навіть бувалих любителів цих істот. Фокус зібрав шістку найбільш незалежних кішок, до яких варто придивитися людині, котра перебуває в пошуках тварини, яка може бути як відмінним компаньйоном, ласкавим і велелюбним, так і проводити спокійно певний час без господаря.

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Британська короткошерста кішка

Британські короткошерсті кішки — унікальні тварини, які добре себе почувають самі по собі, і з них виходять відмінні вихованці для активних сімей або власників, які часто перебувають далеко від дому. Незважаючи на свою незалежність, їм подобається проводити час на колінах у господаря.

[ + – ] Британська короткошерста кішка відмінно підійде для тих, хто проводить мало часу вдома

Російська блакитна кішка

Ця красива порода велелюбна, але незалежна і добре проводить час на самоті. Вони відмінно себе почувають у квартирах, але можуть трохи насторожено ставитися до незнайомих людей, які приходять у гості.

[ + – ] Російська блакитна спокійно переносить самотність Фото: Petsi.net

Норвезький лісовий кіт

Ця порода розвивалася в Північній Європі і добре пристосована до дуже холодної погоди. Через свій напівдомашній характер вони добре ладнають з власниками, які часто бувають у відʼїзді.

[ + – ] Завдяки напівдикому характеру ця порода завжди знайде чим себе зайняти під час відсутності господарів Фото: Kisa.ru

Шотландська висловуха кішка (скоттіш-фолд)

Скоттіш-фолд відомі своїми унікальними складчастими вухами, які роблять їх такими, що запамʼятовуються. Ці чарівні кішки грайливі і велелюбні, але при цьому досить замкнуті, щоб добре жити з власниками, які з якихось причин змушені бути відсутніми вдома тривалий час.

[ + – ] Шотландські висловухі кішки велелюбні і грайливі, але спокійно залишаються одні Фото: Zoo-dom.com.ua

Мейн-кун

Ця велика порода потребує регулярного догляду через її довгу шерсть, але при цьому вимагає менше уваги, ніж інші домашні кішки. Мейн-куни ласкаві, але все ж можуть залишатися вдома самі весь день, не особливо страждаючи від самотності.

[ + – ] Мейн-куни не впадають у меланхолію, залишаючись одні у квартирі Фото: Открытые источники

Перська кішка

Перси — стародавня порода, яка добре себе почуває, коли протягом дня мало уваги приділяє чомусь, крім улюбленого дивана або ліжка. Вони дуже ласкаві зі своїми господарями, але соромляться незнайомців і не люблять постійної уваги. Перські кішки незалежні і раді, коли їх залишають у спокої.

[ + – ] Перські кішки незалежні і люблять спокій Фото: Открытые источники

Раніше ми розповідали про те, які породи кішок вважаються найбільш небезпечними з точки зору утримання в будинку. Перш, ніж заводити їх, варто добре подумати й оцінити всі ризики.

Фокус також писав про найдорожчі породи кішок. Деякі з них коштують стільки ж, як хороша квартира.