Будут дружить. Топ-10 пород кошек, которые уживутся с собаками

Многие считают, что кошки ненавидят собак. Тем не менее, это не всегда так. На самом деле, многие кошки дружат с собаками.

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Иногда собаки и кошки не могут ужиться друг с другом. Это может стать проблемой, если у вас уже есть кто-то из питомцев, и вы хотите завести еще одного. Однако зачастую слухи о вражде между котами и собаками преувеличены, и они вполне могут сосуществовать на одной территории. Если кот беспородный, то угадать черты его характера нелегко. Если выбор стоит между котами разных пород, то тут задача упрощается, пишет Yummy Pets.

Собаки обычно уживаются с другими псами, так как они их предки жили в стае. Коты – индивидуалисты, так что собака на их территории не всегда воспринимается позитивно. В лучшем случае кот просто будет игнорировать пса, в худшем – будет его бить и гонять по комнатам. В Сети полно видео, где даже крупные собаки панически боятся котов. Но есть породы кошек, которые славятся своим дружелюбием и, скорей всего уживутся со своими собачьими компаньонами.

Абиссинская кошка

[ + – ] Абиссинская кошка найдет в собаке товарища для игр Фото: Getty Images

Абиссинцы — очень общительные и дружелюбные. Они ладят с другими котам, собаками и прочими животными. Они активны и обожают играть, так что собак они будут воспринимать, как товарищей для игр, а не как соперников.

Американская короткошерстная

[ + – ] Американская короткошерстная - одна из самых популярных пород

Представители американской короткошерстной породы очень умны и послушны. Они вначале могут с опасением отнестись к собаке в доме, но когда привыкнут, то будут с удовольствием играть вместе. Эти коты и кошки хорошо вписываются в семьи, в которых есть дети и собаки, что делает их одной из самых популярных пород в США.

Бирманская кошка

[ + – ] Бирманская кошка всегда рада компании Фото: Getty Images

Бирманские коты обычно спокойны, но не застенчивы. Они любят приносить игрушки, и любят, когда хозяева уделяют им время. Так что, скорей всего, они будут веселится вместе с собакой и бегать за мячиками наперегонки.

Бомбейская кошка

[ + – ] Бомбейская кошка - дружелюбная порода Фото: Соцсети

Бомбейские кошки активны и игривы. В паре кот-собака они, скорей всего, будут главными, но обижать нового члена семьи не будут. Главное, показывать питомцам, что любите их одинаково.

Японский бобтейл

[ + – ] Японский бобтейл - ладит со всеми Фото: Getty Images

Японский бобтейл — это очень социальная кошка, которая особенно хорошо ладит с детьми. Их ласковый и общительный темперамент делает их идеальными членами семьи для тех, у кого есть собаки.

Мейн-кун

[ + – ] Мейн-куны найдут общий язык с собаками Фото: Getty Images

Мейн-кунов не зря прозвали "нежными гигантами". Несмотря на свой солидный размер, они очень миролюбивы и дружелюбны. Они не будут обижать даже тех собак, которые гораздо меньше их по размеру.

Норвежская лесная кошка

[ + – ] Норвежская лесная кошка общительна и любит внимание Фото: Kisa.ru

Представители этой породы обычно крупные и пушистые, чем очень напоминают мейн-кунов. Они добрые, любящие и нежные, которые очень любят заботиться о своих хозяевах. К собакам они будут вначале относится настороженно, но не враждебно, и обязательно поладят с ними, когда привыкнут.

Рэгдолл

Эта порода называется рэгдолл из-за их склонности становиться вялыми, как тряпичная кукла, когда их берут на руки. Это одна из самых послушных пород кошек. Их называют идеальными питомцами для семей с детьми. Их даже сравнивают с собаками, так как некоторые их привычки напоминают собачьи: они ходят за своими хозяевами повсюду и любят приносить мячики во время игры. Общение с собаками не должно быть для них проблемой.

Сибирские коты

[ + – ] Сибирские коты уживутся с собаками Фото: Хвост Ньюс

Сибиряки очень игривые кошки и любят общаться как с людьми, так и с другими животными. Ласковые и любопытные, коты сибирской породы и собаки скорей всего, вместе будут исследовать квартиру и двор.

Тонкинская кошка

[ + – ] Тонкинские кошки ладят и с другими котами, и с собаками

Кошки коты этой породы любят компанию и членов своей семьи. Чтобы вы не делали – они будут находиться рядом. Они игривы и общительны и очень спокойно относятся к собакам в доме. Вместе с ними они будут забавляться с мячиками, и играть в догонялки.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых ласковых породах кошек. А также о тех породах, представители которых всегда готовы к игре.