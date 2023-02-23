Дружитимуть. Топ-10 порід кішок, які уживуться із собаками

Багато хто вважає, що кішки ненавидять собак. Проте це не завжди так. Насправді, багато кішок дружать із собаками.

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Іноді собаки та кішки не можуть ужитися один з одним. Це може стати проблемою, якщо у вас вже є хтось із вихованців, і ви хочете завести ще одного. Однак найчастіше чутки про ворожнечу між котами та собаками перебільшені, і вони можуть співіснувати на одній території. Якщо кіт не має породи, то вгадати риси його характеру нелегко. Якщо вибір стоїть між котами різних порід, то завдання спрощується, пише Yummy Pets.

Собаки зазвичай уживаються з іншими псами, оскільки їхні предки жили у зграї. Коти – індивідуалісти, тож собака на їхній території не завжди сприймається позитивно. У кращому випадку кіт просто ігноруватиме пса, в гіршому – битиме і ганятиме по кімнатах. У мережі повно відео, де навіть великі собаки панічно бояться котів. Але є породи кішок, які славляться своєю дружелюбністю і, швидше за все, уживуться зі своїми собачими компаньйонами.

Абісинська кішка

[ + – ] Абісинська кішка знайде в собаці товариша для ігор Фото: Getty Images

Абісинці — дуже товариські та доброзичливі. Вони ладнають з іншими котами, собаками та іншими тваринами. Вони активні і люблять грати, так що собак вони сприйматимуть як товаришів для ігор, а не як суперників.

Американська короткошерста

[ + – ] Американська короткошерста — одна з найпопулярніших порід

Представники американської короткошерстої породи дуже розумні та слухняні. Вони спочатку можуть з побоюванням поставитися до собаки в будинку, але коли звикнуть, то із задоволенням гратимуть разом. Ці коти і кішки добре вписуються в сім'ї, в яких є діти та собаки, що робить їх однією з найпопулярніших порід у США.

Бірманська кішка

[ + – ] Бірманська кішка завжди рада компанії Фото: Getty Images

Бірманські коти зазвичай спокійні, але не сором'язливі. Вони люблять приносити іграшки і люблять, коли господарі приділяють їм час. Так що, швидше за все, вони будуть веселитися разом із собакою і бігати за м'ячиками наввипередки.

Бомбейська кішка

[ + – ] Бомбейська кішка — доброзичлива порода Фото: Соцсети

Бомбейські кішки активні та грайливі. У парі кіт-собака вони, швидше за все, будуть головними, але кривдити нового члена сім'ї не будуть. Головне, показувати вихованцям, що любите їх однаково.

Японський бобтейл

[ + – ] Японський бобтейл — ладнає з усіма Фото: Getty Images

Японський бобтейл — це дуже соціальна кішка, яка особливо добре ладнає з дітьми. Їх лагідний і товариський темперамент робить їх ідеальними членами сім'ї для тих, хто має собак.

Мейн-кун

[ + – ] Мейн-куни порозуміються з собаками Фото: Getty Images

Мейн-кунів не дарма прозвали "ніжними гігантами". Незважаючи на свій солідний розмір, вони дуже миролюбні та доброзичливі. Вони не ображатимуть навіть тих собак, які набагато менші за їх за розміром.

Норвезька лісова кішка

[ + – ] Норвезька лісова кішка товариська і любить увагу Фото: Kisa.ru

Представники цієї породи зазвичай великі та пухнасті, чим дуже нагадують мейн-кунів. Вони добрі, люблячі та ніжні, які дуже люблять дбати про своїх господарів. До собак вони будуть спочатку ставитися насторожено, але не вороже, і обов'язково порозуміються з ними, коли звикнуть.

Регдол

Ця порода називається регдолл через їхню схильність ставати млявими, як лялька, коли їх беруть на руки. Це одна з найслухняніших порід кішок. Їх називають ідеальними вихованцями для сімей з дітьми. Їх навіть порівнюють із собаками, тому що деякі їхні звички нагадують собачі: вони ходять за своїми господарями всюди і люблять приносити м'ячики під час гри. Спілкування із собаками не повинно бути для них проблемою.

Сибірські коти

[ + – ] Сибірські коти уживаються із собаками Фото: Хвост Ньюс

Сибіряки дуже грайливі кішки та люблять спілкуватися як з людьми, так і з іншими тваринами. Ласкаві та цікаві, коти сибірської породи та собаки швидше за все, разом досліджуватимуть квартиру та двір.

Тонкінська кішка

[ + – ] Тонкинські кішки ладнають і з іншими котами, і з собаками

Кішки та коти цієї породи люблять компанію та членів своєї родини. Щоб ви не робили – вони будуть поруч. Вони грайливі та товариські і дуже спокійно ставляться до собак у будинку. Разом з ними вони бавляться з м'ячиками, і гратимуть у наздоганялки.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найласкавіших порід кішок. А також про ті породи, представники яких завжди готові до гри.