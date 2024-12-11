Как найти общий язык со своим котом: специалистка дала 8 практических советов для владельцев

Ветеринарка Лиза Радоста советует владельцам кошек внимательно относиться к личному пространству животного. Она также назвала восемь условий, которые помогут правильно наладить коммуникацию со своим любимцем.

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Ветеринарный поведенческий специалист Лиза Радоста говорит, что многие владельцы котов делают ряд действий, которые могут раздражать кота. Поэтому важно знать, как именно следует вести себя с четвероногими, чтобы понимать их потребности, пишет профильное издание Daily Paws.

Эксперт советует смотреть за поведением животного, и искать следующие сигналы — хвост в форме вопроса, зрачки узкие, уши торчат в вашу сторону или котик подходит к вам самостоятельно. Если же наоборот — глаза расширены и круглые, хвост активно двигается вперед-назад, уши направлены в сторону, а четверолапый держит дистанцию, то лучше оставить любимца в покое.

Госпожа Радоста говорит, что главная причина недоразумения между котом и человеком — это непонимание последним границ животного. Она отмечает, что часто люди обращаются с котами как с мягкими игрушками, что игнорирует важность для четвероногого наличия собственного пространства.

Поэтому эксперт советует следующие восемь советов для лучшей коммуникации с вашим котом:

Не держите прямого зрительного контакта

В отличие от собак, котам неудобно смотреть вам в глаза. Они воспринимают прямой зрительный контакт как признак запугивания, что сделает животное пугливым и агрессивным по отношению к владельцу.

Отразите поведение кота

Повторяйте все действия за вашим любимцем. Если кот отводит взгляд, то сделайте то же самое. Для животного это будет сигналом, что вы уважаете его пространство.

Медленно моргайте.

Старайтесь не моргать своими глазами слишком быстро. Последние исследования показали, что медленный ритм позволяет коту понять ощущение безопасности и положительно реагировать на ваши действия.

Дать личное пространство коту

Если кот ищет место, где он может находиться в комфортном пространстве, то стоит оставить животное. Оно само решит, захочет ли контактировать с вами.

Убедитесь в согласии кота

Если вы держите рядом кота, то погладьте его несколько раз и сделайте паузу. Протяните палец и смотрите за реакцией четырехлапого. Если прижмется к нему, то животное захочет продолжить.

Еда поможет в взаимопонимании

Если хотите вызвать у кота положительные ассоциации с вами, то кормите своего пушистого во время поглаживания. Животное со временем будет понимать, что если его погладят, то получит желаемое вознаграждение.

Говорим тихо

Коты очень четко реагируют на громкие звуки. Поэтому очень громкий и энергичный разговор, где находится кот, может испугать его и заставить искать убежище для себя. Поэтому стоит говорить вполголоса и спокойно — это будет сигналом коту, что можно оставаться рядом.

Определяем любимые места почесывания

Важно при контакте с котом понимать, где ему нравится, когда его чешут. Лучшими местами будут прикосновения хозяина от макушки до передних лап, иногда это может быть по спине. Однако обращайте внимание за хвостом четвероногого — если он начинает бить им, это значит, что он терпит это, но ему это не нравится. Также не следует гладить кота по животу — лишь немногие коты любят это, а обычно они не в восторге от этих почесываний.

Напомним, Фокус писал, что ученые провели эксперимент и узнали правду, действительно ли кот различает голоса. Владельцы хвостатых нередко разговаривают с ними, фактически не зная, имеет ли это смысл. Исследователи выяснили, понимают ли любимцы, когда к ним обращаются люди.

Также мы рассказывали о породах кошек, которые меньше всего линяют. Многие люди любят котов, но не заводят их, потому что с их шерстью бывает трудно справиться.