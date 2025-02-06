Доброжелательные и податливые, как куклы: топ самых ласковых пород кошек (фото)

Эти породы кошек ласковые, добрые и прекрасно ладят и с членами семьи, и с другими домашними животными.

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Каждая кошка индивидуальна, и поэтому это нужно учитывать перед тем, как заводить домашнего пушистика. Однако есть породы, которые отличаются своей добротой и ласковостью, и Daily Paws рассказывает о них.

Топ ласковых пород кошек

Если взять на руки регдола, он сразу расслабится и станет податливым, как кукла. Представители этой породы любят хозяев, спокойные и любящие.

Регдол

Мейн-кун любит внимание и не очень требователен. Он склонен выбирать одного конкретного человека, которому он будет дарить больше всего привязанности.

мейн-кун Фото: Соцсети

Сиамские кошки очень общительны, они стремятся быть в центре внимания при любой возможности. Хозяевам, которым требуется уединение (хотя бы в туалет, возможно, придется приспособиться к "постоянной тени" — этот домашний любимец никогда не отойдет от хозяина далеко. Эти шумные и жизнерадостные красавцы не боятся просить внимания, они прекрасно уживаются с другими кошками.

Сиамский кот Фото: Pixabay

Из-за больших глаз и фирменных "сложенных" ушей шотландская вислоухая кошка очень похожа на сову. Представители этой породы любят своих хозяев и с удовольствием проводят с ними время.

Шотландская вислоухая кошка

Персидская кошка считается одной наименее агрессивных, которая очень любит похвалу. Длинная шерсть и плоская мордочка — это две отличительные черты этой породы. Поэтому следует подготовиться к ежедневному расчесыванию домашнего любимца.

Персидская кошка Фото: ЗооБлог

Добродушная и шумная бирманская кошка будет радовать хозяев своими проделками. Она любит интерактивные игры со своими хозяевами — например, прятки.

Бирманская кошка

Сфинксы очень любят обниматься. Отсутствие у них шерсти делает эту породу низкоаллергенной. Однако здесь следует учесть, что их коже нужно много ухода.

Сфинкс Фото: BullyCatsUK | Instagram

Бомбейские кошки дружелюбные, общительные. Это очень умные и ласковые друзья. Они хорошо ладят с детьми, пожилыми людьми и другими домашними животными.

Бомбейская порода

Напомним, ранее специалисты рассказывали о топе самых опасных пород кошек. Их лучше не заводить семьям, где есть маленькие дети.

Ранее сообщалось, что в Шотландии хотят запретить заводить домашних кошек. Таким образом там хотят защитить местных диких животных и птиц.