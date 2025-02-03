В Шотландии хотят запретить заводить домашних кошек: в чем причина

Запрещая домашних питомцев, в Шотландии хотят защитить местных диких животных и птиц. Но шотландцы выступили против.

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В Шотландии хотят запретить домашних кошек, так как они наносят непоправимый ущерб популяциям местных млекопитающих и птиц. В новом докладе, подготовленном по заказу министров Шотландской национальной партии , Комиссия по защите животных Шотландии (SAWC) обсуждает в качестве возможного решения крайний вариант запрета на содержание кошек в некоторых районах, где дикие животные подвергаются наибольшему риску. Об этом пишет Daily Mail.

Дикие шотландские коты

В докладе Комиссии также рассматривается спорная идея создания "зон содержания кошек" — определенных частей страны, где можно было бы ввести обязательные ограничения, чтобы не допустить передвижения и охоты домашних кошек, которые часто смешивают свои гены с генами дикий шотландских кошек.

В отчете подчеркивается, что в нескольких частях Австралии уже созданы зоны изоляции, где действуют строгие правила, согласно которым кошки должны постоянно находиться в помещении.

Исключением являются только случаи, когда владельцы обустраивают для своих питомцев огороженные места для выгула на открытом воздухе или выводят своих кошек на прогулку на поводке.

Хотя Комиссия не требует от шотландских министров немедленного внедрения этих мер, она призывает провести исследование с целью изучения "введения зон содержания кошек… и ограничений на размещение кошек в домохозяйствах в уязвимых районах".

Хотя даже самые ярые любители кошек порой могут быть потрясены кровожадными охотничьими привычками своих питомцев, а также количеством пойманных мышей и птиц, идеи запретить котиков наверняка вызовут ожесточенные споры.

Телеведущая Джеки Берд сказала: "Как человек, чьи три кошки великодушно позволили мне разделить с ними их дом, я советую депутатам парламента, рассматривающим этот отчет, быть осторожнее в своих желаниях".

Фото: Getty Images

А благотворительная организация Cats Protection выступила с критикой возможности запрета на содержание кошек.

"Шотландия — страна любителей кошек. Кошки — любимые домашние животные, и для многих людей они являются частью семьи… Мы считаем, что каждый, кто может заботиться о кошке, должен иметь возможность пользоваться этими преимуществами", — сообщили в организации и отметили, что кошки должны иметь возможность вести себя естественно, "если они хотят жить счастливой и здоровой жизнью".

Также защитники котов предупредили, что они отличаются от собак и им не понравится, когда их выводят на поводке.

Что касается Австралии, то там уже введен комендантский час для кошек, а центральное правительство также рассматривает новые законы о контроле, которые будут применяться по всей стране.

В рамках плана по "борьбе с кошками", призванного сократить масштабы уничтожения местной дикой природы, министры изучают такие меры, как введение комендантского часа в ночное время, ограничение количества кошек в домохозяйстве и даже создание пригородов, свободных от кошек.

В прошлом году министр охраны окружающей среды Таня Плиберсек описала кошек как "опасных и безжалостных хищников" и предупредила, что несколько видов диких животных, включая большого билби (млекопитающего, похожего на длинноухого кролика), намбата (маленькое сумчатое животное, питающееся насекомыми) и потору Гилберта (находящееся под угрозой исчезновения сумчатое животное), находятся "на грани вымирания".

Некоторые местные органы власти уже ввели ограничения, в том числе в Мельбурне, где в некоторых районах действует 24-часовой запрет на выгул кошек.

В 2022 году столица Канберра начала борьбу с кошками, чтобы защитить местных животных: кошкам запретили выходить на улицу без поводка.

Кот на поводке Фото: Amazon

Владельцы могут быть оштрафованы на сумму до 300 долларов США, если их питомец будет обнаружен на улице без поводка.

Помимо борьбы с домашними кошками, правительство тратит миллионы долларов на попытки искоренить диких кошек, включая планы по использованию искусственного интеллекта, тепловизионных камер на базе беспилотников и технологии отслеживания ДНК для выявления и гуманного уничтожения хищников.

Напомним, осенью 2024 года житель Германии нашел на дороге крохотного котенка и хотел его приютить, но оказалось, что он подобрал дикого европейского кота, который обладает злобным нравом даже в детстве.