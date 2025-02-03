У Шотландії хочуть заборонити заводити домашніх котів: у чому причина

Забороняючи домашніх улюбленців, у Шотландії хочуть захистити місцевих диких тварин і птахів. Але шотландці виступили проти.

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У Шотландії хочуть заборонити домашніх кішок, оскільки вони завдають непоправної шкоди популяціям місцевих ссавців і птахів. У новій доповіді, підготовленій на замовлення міністрів Шотландської національної партії, Комісія із захисту тварин Шотландії (SAWC) обговорює як можливе рішення крайній варіант заборони на утримання кішок у деяких районах, де дикі тварини піддаються найбільшому ризику. Про це пише Daily Mail.

Дикі шотландські коти

У доповіді Комісії також розглядається спірна ідея створення "зон утримання кішок" — певних частин країни, де можна було б запровадити обов'язкові обмеження, щоб не допустити пересування та полювання домашніх кішок, які часто змішують свої гени з генами диких шотландських кішок.

У звіті наголошується, що в кількох частинах Австралії вже створено зони ізоляції, де діють суворі правила, згідно з якими кішки мають постійно перебувати в приміщенні.

Винятком є тільки випадки, коли власники облаштовують для своїх улюбленців обгороджені місця для вигулу на відкритому повітрі або виводять своїх кішок на прогулянку на повідку.

Хоча Комісія не вимагає від шотландських міністрів негайного впровадження цих заходів, вона закликає провести дослідження з метою вивчення "введення зон утримання кішок... і обмежень на розміщення кішок у домогосподарствах у вразливих районах".

Хоча навіть найзатятіші любителі кішок часом можуть бути вражені кровожерливими мисливськими звичками своїх вихованців, а також кількістю спійманих мишей і птахів, ідеї заборонити котиків напевно викличуть запеклі суперечки.

Телеведуча Джекі Берд сказала: "Як людина, чиї три кішки великодушно дозволили мені розділити з ними їхній дім, я раджу депутатам парламенту, які розглядають цей звіт, бути обережнішими у своїх бажаннях".

Фото: Getty Images

А благодійна організація Cats Protection виступила з критикою можливості заборони на утримання кішок.

"Шотландія — країна любителів котів. Кішки — улюблені домашні тварини, і для багатьох людей вони є частиною сім'ї... Ми вважаємо, що кожен, хто може піклуватися про кішку, має мати змогу користуватися цими перевагами", — повідомили в організації та зазначили, що кішки мають мати змогу поводитися природньо, "якщо вони хочуть жити щасливим і здоровим життям".

Також захисники котів попередили, що вони відрізняються від собак і їм не сподобається, коли їх виводять на повідку.

Що стосується Австралії, то там уже запроваджено комендантську годину для кішок, а центральний уряд також розглядає нові закони про контроль, які застосовуватимуться по всій країні.

У рамках плану по "боротьбі з кішками", покликаного скоротити масштаби знищення місцевої дикої природи, міністри вивчають такі заходи, як запровадження комендантської години в нічний час, обмеження кількості кішок у домогосподарстві і навіть створення передмість, вільних від кішок.

Минулого року міністр охорони довкілля Таня Пліберсек описала кішок як "небезпечних і безжальних хижаків" і попередила, що кілька видів диких тварин, включно з великим білбі (ссавцем, схожим на довговухого кролика), намбатом (маленька сумчаста тварина, яка живиться комахами) і поторою Гілберта (сумчаста тварина, яка перебуває під загрозою зникнення), перебувають "на межі вимирання".

Деякі місцеві органи влади вже ввели обмеження, зокрема в Мельбурні, де в деяких районах діє 24-годинна заборона на вигул котів.

У 2022 році столиця Канберра почала боротьбу з кішками, щоб захистити місцевих тварин: кішкам заборонили виходити на вулицю без повідка.

Кіт на повідку Фото: Amazon

Власників можуть оштрафувати на суму до 300 доларів США, якщо їхнього улюбленця виявлять на вулиці без повідця.

Крім боротьби з домашніми кішками, уряд витрачає мільйони доларів на спроби викорінити диких кішок, включно з планами щодо використання штучного інтелекту, тепловізійних камер на базі дронів і технології відстеження ДНК для виявлення і гуманного знищення хижаків.

Нагадаємо, восени 2024 року житель Німеччини знайшов на дорозі крихітне кошеня і хотів його прихистити, але виявилося, що він підібрав дикого європейського кота, який має злісну вдачу навіть у дитинстві.