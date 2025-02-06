Доброзичливі та піддатливі, мов ляльки: топ найласкавіших порід котів (фото)

Ці породи котів лагідні, добрі та чудово ладнають й з членами родини, й з іншими домашніми тваринами.

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Кожна кішка індивідуальна, й тому це потрібно враховувати перед тим, як заводити домашнього пухнастика. Однак є породи, які вирізняються своєю добротою і ласкавістю, й Daily Paws розповідає про них.

Топ лагідних порід котів

Якщо взяти на руки регдола, він відразу розслабиться і стане піддатливим, як лялька. Представники цієї породи люблять господарів, спокійні та люблячі.

Регдол

Мейн-кун любить увагу й не дуже вимогливий. Він схильний вибирати одну конкретну людину, якій він даруватиме найбільше прихильності.

Мейн-кун Фото: Соцмережi

Сіамські коти дуже товариські, вони прагнуть бути в центрі уваги за будь-якої можливості. Господарям, яким потрібне усамітнення (хоча б в туалет, можливо, доведеться пристосуватися до "постійної тіні" — цей домашній улюбленець ніколи не відійде від хазяїна далеко. Ці галасливі й життєрадісні красені не бояться просити уваги, вони чудово уживаються з іншими кішками.

Сіамський кіт Фото: Pixabay

Через великі очі та фірмові "складені" вуха шотландська висловуха кішка дуже схожа на сову. Представники цієї породи люблять своїх господарів та із задоволенням проводять з ними час.

Шотландська висловуха кішка

Перська кішка вважається однією найменш агресивних, яка дуже любить похвалу. Довга шерсть та плоска мордочка — це дві відмінні риси цієї породи. Тому слід підготуватись до щоденного розчісування домашнього улюбленця.

Перська кішка Фото: ЗооБлог

Добродушна та галаслива бірманська кішка радуватиме господарів своїми витівками. Вона любить інтерактивні ігри зі своїми господарями — наприклад, хованки.

Бірманська кішка

Сфінкси дуже люблять обійматись. Відсутність у них шерсті робить цю породу низькоалергенною. Однак тут слід врахувати, що їх шкірі потрібно багато догляду.

Сфінкс Фото: BullyCatsUK | Instagram

Бомбейські кішки доброзичливі, товариські. Це дуже розумні та лагідні друзі. Вони добре ладнають з дітьми, людьми похилого віку та іншими домашніми тваринами.

Бомбейська порода

Нагадаємо, раніше фахівці розповідали про топ найнебезпечніших порід котів. Їх краще не заводити сім'ям, де є маленькі діти.

Раніше повідомлялось, що у Шотландії хочуть заборонити заводити домашніх котів. Таким чином там хочуть захистити місцевих диких тварин і птахів.