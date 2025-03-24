Кинув зі сходів на очах у дитини: киянина засудили до 7,5 років ув'язнення за вбивство собаки

Чоловік бив тварину ногами та скинув зі сходів у під'їзді, тримаючи на руках 11-місячну доньку. Своєї провини він не визнає і стверджує, що собаку вбив хтось інший.

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У Києві 31-річному чоловіку присудили 7 років і 6 місяців позбавлення волі за жорстоке побиття собаки, що призвело до її загибелі. Тримаючи на руках доньку, обвинувачений бив тварину ногами та скинув зі сходів у під'їзді, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Дніпровський районний суд міста Києва оголосив вирок за ч. 3 ст. 299 КК України: жорстоке поводження з тваринами, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього. Поки вирок набере законної сили, обвинувачений лишатиметься за ґратами.

У прокуратурі зазначили, що чоловік раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, підозрюваний проживав зі співмешканкою, її двома синами та спільною 11-місячною донькою. Він привів до квартири безпритульну собаку на прізвисько Мілка, та потім став виганяти її до під'їзду. Чоловік бив тварину ногами та кинув її зі сходів, тримаючи на руках маленьку доньку. Потім він продовжив бити собаку, поки вона не померла від пошкоджень внутрішніх органів і крововтрати після ударів і падіння, що підтвердила експертиза.

Обвинувачений не визнав своєї провини в суді. Він зізнався, що зіштовхнув тварину зі сходів, однак стверджував, що вбив її хтось інший. У прокуратурі зазначають, що його слова спростовуються висновками експертиз.

Чоловік бив собаку ногами з донькою на руках і скинув тварину зі сходів Фото: Київська міська прокуратура Собака загинула від отриманих травм Фото: Київська міська прокуратура

Побиття собаки у Києві: що відомо

У пресслужбі Київської міської прокуратури 9 січня розповіли про те, що в столиці чоловік забив собаку до смерті, тримаючи дитину на руках. Дії киянина записала камера відеоспостереження. Підозрюваного заарештували на 60 діб. За інформацією слідства, це був не перший випадок жорстокого поводження з тваринами з його боку.

Нагадаємо, 20 березня видання Independent із посиланням на представників британських зоозахисних організацій RSPCA та Cats Protection писало, що зоозахисники рекомендують закрити котокафе через те, що тварини зазнають стресу в таких закладах.

У пресслужбі Національної поліції 13 грудня 2024 року повідомляли про затримання киянина, який бив та душив глухого собаку.