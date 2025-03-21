Турист заставил охранников бегать по пирамиде: когда он спустился, его избили (фото)
38-летний немец решил нарушить правила посещения места археологических раскопок в Мексике. Для него это закончилось разбитым лбом и задержанием нацгвардией.
Туриста избили после подъема на древнюю пирамиду в Мексике. Об этом 21 марта сообщили в Need To Know.
Очевидцем событий была Тереза Арройо, которая посещала археологические раскопки со своим сыном. 38-летний мужчина из Германии решил ворваться на пирамиду, которая была закрыта для посещения. Другие туристы собрались внизу, снимая событие на телефоны и подняв шум из-за его действий.
Охраннику пришлось забираться на сооружение, чтобы поймать нарушителя и спустить его на земле. Однако турист решил так легко не сдаваться, поэтому двум мужчинам пришлось бегать за ним по пирамиде.
Когда немец почти достиг вершины, он исчез из поля зрения возмущенной толпы. В конце концов туриста схватили сотрудники Национального института антропологии и истории совместно с нацгвардейцами. Пока его выводили, десятки туристов набросились на мужчину и даже применили кулаки.
Местные журналисты передали, что нарушитель получил удар по лбу, который вызвал кровотечение. Очевидица зафиксировала на камеру, как его неустанно преследовали другие туристы.
Отмечается, что инцидент произошел 20 марта. Немец пытался подняться на пирамиду Эль-Кастильо, расположенную в месте археологических раскопок Чичен-Ица на севере Юкатана, Мексика. В этот день там было так много людей из-за "спуска Пернатого Змея" — одного из самых ожидаемых событий, которое знаменует наступление весеннего равноденствия.
Чичен-Ица — объект всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года. На пирамиду запретили подниматься в 2008 году, чтобы защитить ее от разрушения из-за туризма.
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