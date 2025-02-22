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МирФан

Понадобилось несколько секунд: вор совершил дерзкий побег с третьего этажа здания суда (видео)

суд, побег, южная африка, йоханнесбург
Фото: Скриншот | Побег из зала суда

Злоумышленнику, которого обвиняют в краже со взломом, удалось сбежать из здания суда. Видео побега стало вирусным и комментаторы восхищаются навыками южноафриканского Тома Круза.

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Житель Йоханнесбурга Оношана Тандо Садики рисковал жизнью, чтобы сбежать из здания суда, где ему были предъявлены обвинения в краже и взломе. Об этом сообщает южноафриканское издание Sowetan Live.

Очевидец из соседнего здания заснял, как беглец вылез в узкое окно на третьем этаже, цепляется за вертикальные балки снаружи здания суда, скользит вниз, и с высоты второго этажа совершает прыжок на землю, после чего убегает. На все у мужчины ушло около десяти секунд.

Однако уже на следующий день, как стало известно, его поймали представители правоохоронных органов. О своей попытке побега мужчина рассказал находясь, по-видимому, в наручниках в машине.

Представитель полиции сообщил изданию Sun, что Садики также будет предъявлено дополнительное обвинение в побеге из-под стражи.

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Драматический побег заставил пользователей социальных сетей восхищаться "талантами" подозреваемого, отмечает издание Briefly.

"То, как он с комфортом спустился по стене, очень похоже на Тома Круза", — считает один из них.

"Я знаю, что он преступник, но у него есть навыки Человека-паука", — отмечает другой.

Третий же не исключает, что мужчина на самом деле является чемпионом по паркуру.

Напомним, Адлай Местре, обвиняемый в убийстве своей семьи, сбежал из комнаты для допросов в полицейском участке в Тихерасе, Нью-Мексико, США. Ему удалось совершить побег, пробив дыру в стене, пока офицеры отвлеклись.

Фокус также писал, что в столице Кении Найроби пятерых правоохранителей подозревают в помощи при совершении побега из полицейского участка серийному убийце.