Знадобилося кілька секунд: злодій здійснив зухвалу втечу з третього поверху будівлі суду (відео)

Зловмиснику, якого звинувачують у крадіжці зі зломом, вдалося втекти з будівлі суду. Відео втечі стало вірусним і коментатори захоплюються навичками південноафриканського Тома Круза.

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Мешканець Йоганнесбурга Оношана Тандо Садікі ризикував життям, щоб втекти з будівлі суду, де йому висунули звинувачення в крадіжці та зломі. Про це повідомляє південноафриканське видання Sowetan Live.

Очевидець із сусідньої будівлі зняв, як утікач виліз у вузьке вікно на третьому поверсі, чіпляється за вертикальні балки ззовні будівлі суду, ковзає вниз і з висоти другого поверху здійснює стрибок на землю, після чого тікає. На все в чоловіка пішло близько десяти секунд.

Однак уже наступного дня, як стало відомо, його спіймали представники правоохоронних органів. Про свою спробу втечі чоловік розповів перебуваючи, здається, у кайданках у машині.

Представник поліції повідомив виданню Sun, що Садікі також буде пред'явлено додаткове обвинувачення у втечі з-під варти.

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Драматична втеча змусила користувачів соціальних мереж захоплюватися "талантами" підозрюваного, зазначає видання Briefly.

"Те, як він із комфортом спустився по стіні, дуже схоже на Тома Круза", — вважає один із них.

"Я знаю, що він злочинець, але в нього є навички Людини-павука", — зазначає інший.

Третій же не виключає, що чоловік насправді є чемпіоном з паркуру.

Нагадаємо, Адлай Местре, обвинувачений у вбивстві своєї сім'ї, втік із кімнати для допитів у поліцейській дільниці в Тіхерасі, Нью-Мексико, США. Йому вдалося втекти, пробивши дірку в стіні, поки офіцери відволіклися.

Фокус також писав, що в столиці Кенії Найробі п'ятьох правоохоронців підозрюють у допомозі під час втечі з поліцейської дільниці серійному вбивці.