Молодой мужчина вернулся из похода постаревшим на 20 лет: что с ним произошло (фото)

Путешествуя пешком из города Цзинчжоу в Тибет мужчина провел в походе 333 дня. Полгода он не мылся, не стригся и не менял одежду.

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Мужчина, который использует псевдоним Лици, провел почти год в пешем путешествии, пройдя 3300 км от своего родного города в центральной провинции Хубэй до Лхасы в Тибете. Однако после своего похода 31-летний молодой человек стал выглядеть на все 50, пишет South China Morning Post.

Он отправился в одиночное путешествие из Цзинчжоу 6 апреля прошлого года и прибыл в Лхасу 11 марта.

Во время похода, которое включало восхождение на несколько гор, Лици толкал перед собой двухколесную тележку с пожитками. Мужчина, ранее работавший в швейном бизнесе, позволял себе тратить около 1000 юаней (140 долларов США) в месяц, готовя лишь самые простые блюда.

Он несколько раз пережил экстремальные погодные условия, такие как тайфуны, штормы и сильные снегопады, а также дважды столкнулся с волками. Кроме того, однажды его тележка упала в канаву и у нее сломались колеса.

Чтобы сэкономить, путешественник спал в дикой природе и лишь иногда останавливался на автозаправочных станциях или в офисах лесозащитных служб. Он не мылся и не менял одежду в течение последних шести месяцев. Правое колено экстремала было серьезно травмировано, из-за чего на последнем участке пути он сильно хромал, и в конце концов превратился из красивого молодого человека в старика.

"Я стал на 20 лет старше с тех пор, как начал свой путь", — признался Лици.

Уже в Лхасе он принял ванну, подстригся и провел прямую трансляцию для своих подписчиков в соцсетях, чтобы поделиться своими свежими впечатлениями.

Из-за проблем с ногой и финансового положения мужчина, который в общей сложности провел в походе 333 дня, вернулся домой на поезде.

Напомним, в Китае 42-летний мужчина по имени Ян Мэн во время похода в восточной провинции Аньхой путешествовал вместе с камерой по горам Фаньцзэнцзянь, когда поскользнулся на мокрых камнях и упал. На видео заметно, как он скользит вниз по скользкому от дождя склону, прежде чем дерево останавливает его падение и спасает ему жизнь.

Также Фокус писал, как любители острых ощущений поднимались по канатной дороге на горе Яндан в китайской провинции Чжэцзян, но в какой-то момент движение остановилось. Задержка произошла из-за того, что на маршруте оказалось слишком много людей.