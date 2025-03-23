Молодий чоловік повернувся з походу постарілим на 20 років: що з ним сталося (фото)

Подорожуючи пішки з міста Цзінчжоу до Тибету, чоловік провів у поході 333 дні. Півроку він не мився, не стригся і не змінював одяг.

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Чоловік, який використовує псевдонім Ліци, провів майже рік у пішій подорожі, пройшовши 3300 км від свого рідного міста в центральній провінції Хубей до Лхаси в Тибеті. Однак після свого походу 31-річний молодий чоловік став виглядати на всі 50, пише South China Morning Post.

Він вирушив у самотню подорож із Цзінчжоу 6 квітня минулого року і прибув до Лхаси 11 березня.

Під час походу, який включав сходження на кілька гір, Ліци штовхав перед собою двоколісний візок із пожитками. Чоловік, який раніше працював у швейному бізнесі, дозволяв собі витрачати близько 1000 юанів (140 доларів США) на місяць, готуючи лише найпростіші страви.

Він кілька разів пережив екстремальні погодні умови, такі як тайфуни, шторми і сильні снігопади, а також двічі зіткнувся з вовками. Крім того, одного разу його візок впав у канаву і в нього зламалися колеса.

Щоб заощадити, мандрівник спав у дикій природі й лише іноді зупинявся на автозаправних станціях або в офісах лісозахисних служб. Він не мився і не міняв одяг протягом останніх шести місяців. Праве коліно екстремала було серйозно травмовано, через що на останній ділянці шляху він сильно кульгав, і врешті-решт перетворився з красивого молодого чоловіка на старого.

"Я став на 20 років старшим відтоді, як почав свій шлях", — зізнався Ліці.

Уже в Лхасі він прийняв ванну, підстригся і провів пряму трансляцію для своїх підписників у соцмережах, щоб поділитися своїми свіжими враженнями.

Через проблеми з ногою і фінансове становище чоловік, який загалом провів у поході 333 дні, повернувся додому на поїзді.

Нагадаємо, у Китаї 42-річний чоловік на ім'я Ян Мен під час походу в східній провінції Аньхой мандрував разом із камерою горами Фаньцзенцзянь, коли послизнувся на мокрому камінні та впав. На відео помітно, як він ковзає вниз слизьким від дощу схилом, перш ніж дерево зупиняє його падіння і рятує йому життя.

Також Фокус писав, як любителі гострих відчуттів піднімалися канатною дорогою на горі Яндан у китайській провінції Чжецзян, але в якийсь момент рух зупинився. Затримка сталася через те, що на маршруті виявилося занадто багато людей.