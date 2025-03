Турист змусив охоронців бігати по піраміді: коли він спустився, його побили (фото)

38-річний німець вирішив порушити правила відвідування місця археологічних розкопок у Мексиці. Для нього це закінчилося розбитим чолом і затриманням нацгвардією.

Related video

Туриста побили після підйому на стародавню піраміду у Мексиці. Про це 21 березня повідомили у Need To Know.

Очевидицею подій була Тереза ​​Арройо, яка відвідувала археологічні розкопки зі своїм сином. 38-річний чоловік з Німеччини вирішив вдертися на піраміду, яка була закрита для відвідування. Інші туристи зібралися внизу, знімаючи подію на телефони та здійнявши шум через його дії.

Охоронцю довелося забиратися на споруду, щоб спіймати порушника й спустити його на землі. Однак турист вирішив так легко не здаватись, тож двом чоловікам довелося бігати за ним по піраміді.

Кадр, зроблений очевидицею Фото: Скрін відео Кадр, зроблений очевидицею Фото: Скрін відео

Коли німець майже досяг вершини, він зник з поля зору обуреного натовпу. Врешті-решт туриста схопили працівники Національного інституту антропології та історії спільно з нацгвардійцями. Поки його виводили, десятки туристів накинулися на чоловіка й навіть застосували кулаки.

Кадр, зроблений очевидицею Фото: Скрін відео

Місцеві журналісти передали, що порушник отримав удар по чолу, який спричинив кровотечу. Очевидиця зафіксувала на камеру, як його невпинно переслідували інші туристи.

Кадр, зроблений очевидицею Фото: Скрін відео Кадр, зроблений очевидицею Фото: Скрін відео

Зазначається, що інцидент стався 20 березня. Німець намагався піднятись на піраміду Ель-Кастільо, розташовану у місці археологічних розкопок Чичен-Іца на півночі Юкатан, Мексика. У цей день там було так багато людей через "спуск Пернатого Змія" — одну з найочікуваніших подій, яка знаменує настання весняного рівнодення.

Чичен-Іца — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1988 року. На піраміду заборонили підійматися у 2008 році, щоб захистити її від руйнування через туризм.

Нагадаємо, у Норвегії чоловік подав до суду на ChatGPT, бо той повідомив, що він нібито вбив двох своїх синів і хотів вбити третього.

Техаська лотерея опинилася в центрі скандалу через відмову виплачувати жінці її джекпот. Гроші не захотіли виплачувати, що переможниця придбала квиток через застосунок, тобто дистанційно.