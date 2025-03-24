Курьер был вне себя от счастья, получив $100 чаевых: потом он присмотрелся внимательнее
История водителя службы доставки, который поверил в щедрость клиента, но столкнулся с жестокой реальностью, спровоцировала дискуссию в интернете.
Мужчина по имени Хулио, который не захотел раскрывать свою фамилию, пожаловался на обман со стороны клиента из Техаса (США). Он прочитал от него сообщение в приложении: "Оставил чаевые у двери". Однако это оказалось совсем не тем, на что он рассчитывал.
Подойдя к указанному месту, Хулио заметил то, что показалось ему 100-долларовой купюрой. Радость от щедрых чаевых мгновенно развеялась, когда он перевернул банкноту и увидел надпись: "Трамп победил в 2024 году". Оказалось, что это была лишь рекламная листовка, стилизованная под настоящие деньги.
Фальшивая купюра
"Я был разочарован тем, что кто-то мог так поступить с другим человеком. Думаю, он подумал, что это забавная шутка. Ничего подобного со мной раньше не случалось", — поделился мужчина в интервью Newsweek.
По словам курьера, большую часть его заработка составляют именно чаевые. Расстроенный этим инцидентом, он решил поделиться опытом на одном из тематических форумов в Reddit, опубликовав фотографии фальшивой купюры с комментарием: "Я очень обрадовался, когда взял ее в руки".
Реакция сообщества
Эта публикация быстро стала вирусной, собрав более 84 тысяч лайков. Большинство комментаторов выразили сочувствие Хулио и возмутились из-за неэтичного поступка заказчика.
- "Это просто жестоко без всякой причины", — написал один из пользователей;
- "Сообщите адрес, чтобы этот человек больше не мог заказывать доставку", — предложил другой.
Некоторые высказали идею ввести более радикальные ответные меры. Однако сам Хулио отверг такие предложения.
"Я очень разочарован, что есть такое количество людей, которые призвали меня разгромить дом клиента из-за этого. Люди в обществе не должны так действовать", — отметил он.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о 22-летней Ханне Дэвис из Лексингтон-Парка (штат Мэриленд, США), которая три месяца работала официанткой, чтобы осуществить свою заветную мечту — путешествие по Европе. Ради цели девушка отказалась от многих привычных вещей: перестала посещать вечеринки, ужинать с друзьями и тратила деньги только на самое необходимое.
Тем временем блогерша Минна Ли из Лос-Анджелеса задумалась над вопросом уместности чаевых в разных ситуациях. Она решила больше не поддаваться общественному давлению, особенно когда дополнительные доплаты автоматически включают в счет.