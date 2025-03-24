Курьер был вне себя от счастья, получив $100 чаевых: потом он присмотрелся внимательнее

История водителя службы доставки, который поверил в щедрость клиента, но столкнулся с жестокой реальностью, спровоцировала дискуссию в интернете.

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Мужчина по имени Хулио, который не захотел раскрывать свою фамилию, пожаловался на обман со стороны клиента из Техаса (США). Он прочитал от него сообщение в приложении: "Оставил чаевые у двери". Однако это оказалось совсем не тем, на что он рассчитывал.

Подойдя к указанному месту, Хулио заметил то, что показалось ему 100-долларовой купюрой. Радость от щедрых чаевых мгновенно развеялась, когда он перевернул банкноту и увидел надпись: "Трамп победил в 2024 году". Оказалось, что это была лишь рекламная листовка, стилизованная под настоящие деньги.

Фальшивая купюра

"Я был разочарован тем, что кто-то мог так поступить с другим человеком. Думаю, он подумал, что это забавная шутка. Ничего подобного со мной раньше не случалось", — поделился мужчина в интервью Newsweek.

100 долларов оказались фальшивыми Фото: Reddit

По словам курьера, большую часть его заработка составляют именно чаевые. Расстроенный этим инцидентом, он решил поделиться опытом на одном из тематических форумов в Reddit, опубликовав фотографии фальшивой купюры с комментарием: "Я очень обрадовался, когда взял ее в руки".

Реакция сообщества

Эта публикация быстро стала вирусной, собрав более 84 тысяч лайков. Большинство комментаторов выразили сочувствие Хулио и возмутились из-за неэтичного поступка заказчика.

"Это просто жестоко без всякой причины", — написал один из пользователей;

"Сообщите адрес, чтобы этот человек больше не мог заказывать доставку", — предложил другой.

Некоторые высказали идею ввести более радикальные ответные меры. Однако сам Хулио отверг такие предложения.

На обороте купюры есть надпись: "Трамп победил в 2024 году" Фото: Reddit

"Я очень разочарован, что есть такое количество людей, которые призвали меня разгромить дом клиента из-за этого. Люди в обществе не должны так действовать", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 22-летней Ханне Дэвис из Лексингтон-Парка (штат Мэриленд, США), которая три месяца работала официанткой, чтобы осуществить свою заветную мечту — путешествие по Европе. Ради цели девушка отказалась от многих привычных вещей: перестала посещать вечеринки, ужинать с друзьями и тратила деньги только на самое необходимое.

Тем временем блогерша Минна Ли из Лос-Анджелеса задумалась над вопросом уместности чаевых в разных ситуациях. Она решила больше не поддаваться общественному давлению, особенно когда дополнительные доплаты автоматически включают в счет.