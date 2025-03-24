Кур'єр був у нестямі від щастя, бо отримав $100 чайових: потім він придивився уважніше

Історія водія служби доставки, який повірив у щедрість клієнта, але зіткнувся з жорстокою реальністю, розбурхала дискусію в інтернет-спільноті.

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Чоловік на ім’я Хуліо, який не захотів розкривати своє прізвище, поскаржився на обман збоку клієнта з Техасу (США). Він прочитав від нього повідомлення у застосунку: "Залишив чайові біля дверей". Однак це виявилось зовсім не тим, на що він розраховував.

Підійшовши до вказаного місця, Хуліо помітив те, що здалося йому 100-доларовою купюрою. Радість від щедрих чайових миттєво розвіялась, коли він перевернув банкноту і побачив напис: "Трамп переміг у 2024 році". Виявилося, що це була лише рекламна листівка, стилізована під справжні гроші.

Фальшива купюра

"Я був розчарований тим, що хтось міг так вчинити з іншою людиною. Гадаю, він подумав, що це кумедний жарт. Нічого подібного зі мною раніше не траплялося", — поділився чоловік в інтерв’ю Newsweek.

100 доларів виявились фальшивими Фото: Reddit

За словами кур’єра, більшу частину його заробітку складають саме чайові. Засмучений цим інцидентом, він вирішив поділитися досвідом на одному з тематичних форумів у Reddit, опублікувавши фотографії фальшивої купюри з коментарем: "Я дуже зрадів, коли взяв її в руки".

Реакція спільноти

Ця публікація швидко стала вірусною, зібравши понад 84 тисячі вподобайок. Більшість коментаторів висловили співчуття Хуліо та обурилися через неетичний вчинок замовника.

"Це просто жорстоко без жодної причини", — написав один з користувачів;

"Повідомте адресу, щоб ця людина більше не могла замовляти доставку", — запропонував інший.

Дехто висловив ідею запровадити більш радикальні заходи у відповідь. Однак сам Хуліо відкинув такі пропозиції.

На звороті купюри є напис: "Трамп переміг у 2024 році" Фото: Reddit

"Я дуже розчарований, що є така кількість людей, які закликали мене розгромити будинок клієнта через це. Люди в суспільстві не повинні так діяти", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 22-річну Ханну Девіс із Лексінгтон-Парку (штат Мериленд, США), яка три місяці працювала офіціанткою, аби здійснити свою заповітну мрію — подорож Європою. Заради мети дівчина відмовилася від багатьох звичних речей: перестала відвідувати вечірки, вечеряти з друзями та витрачала гроші лише на найнеобхідніше.

Тим часом блогерка Мінна Лі з Лос-Анджелеса замислилася над питанням доречності чайових у різних ситуаціях. Вона вирішила більше не піддаватися суспільному тиску, особливо коли додаткові доплати автоматично включають у рахунок.