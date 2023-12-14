Ученые поняли, как умирает мозг человека и могут обратить вспять "волну смерти"

В новом исследовании ученые отследили изменения в мозге человека, умирающем от кислородного голодания.

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Столетиями ученые пытаются понять, что происходит в головном мозге человека, когда он умирает. Ученые провели сотни исследований в надежде понять, как человеческий мозг умирает от кислородного голодания и теперь, похоже им это удалось, пишет IFLScience.

В новой работе исследователи, изучающие влияние смерти на головной мозг, наконец смогли определить последовательность событий, которые приводят к окончательному прекращению нейронной активности и обнаружили нечто любопытное. Авторы исследования полагают, полученные ими результаты не только проливают свет на вечную загадку, о которой сообщат те, кто пережил клиническую смерть, но также могут привести к новым медицинским вмешательствам, призванным обратить вспять смерть мозга.

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В отличие от нашего тела, мозг не перестает работать в одно мгновение. Когда запасы кислорода иссякают, нейроны быстро истощают запасы клеточного топлива (АТФ) и становятся дестабилизированными. Этот процесс приводит к высвобождению нейромедиатора глутамата, что влечет за собой всплеск нервной активности после смерти человека.

По словам автора исследования Северины Махон, ученые заметили, что нервные цели сначала будто отключаются, однако затем наступает некий всплеск активности головного мозга — в частности наблюдается увеличение гамма- и бета-волн. Более ранние исследования уже показали, что эти волны связаны с сознательным опытом человека, а потому в этом контексте они могут быть вовлечены в околосмертные переживания, о которых сообщают люди, пережившие остановку сердца или дыхания.

Спустя еще некоторое время и эта нейронная активность затихает и наступает электрическая тишина, однако даже она не является финалом жизни человеческого мозга. Ученые заметили, что эта тишина также внезапно прерывается волной высокой амплитуды, которая распространяется по мозгу, вызывая необратимые функциональные и структурные изменения. Это явление ученые назвали "волной смерти", которая вызвана деполяризацией в последние моменты жизни человеческого мозга.

По словам соавтора исследования Антуана Картон-Леклерка, это критическое событие ученые называют аноксической деполяризацией (АД) и она приводит к смерти нейронов во всей коре. По словам команды, именно это событие является "финальной мелодией" нашего головного мозга и свидетельствует о переходе к прекращению всей мозговой активности.

Хорошие новости: ученые также обнаружили, что эту "волну смерти", по сути, можно обратить вспять. Для этого необходимо реоксигенировать мозг человека до того, как "волна смерти" завершит свою работу. Однако до сих пор ученым не удавалось понять, где именно в мозгу начинается эта смертельная пульсация и как она распространяется.

В ходе нового исследования ученые измерили электрическую активность в мозгу крыс, страдающих от болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что "волна смерти" берет свое начало в возбуждающих нейронах более глубоких слоев коры — предположительно, из-за того, что именно эти нервные клетки обладают впечатляющими энергетическими потребностями.

Далее ученые попробовали реоксигенировать мозг крыс и обнаружили, что весь процесс в действительности можно обратить вспять: запасы АТФ восполнились, а нейроны реполяризировались. Теперь ученые считают, что эта же реакция, вероятно, присутствует и у людей.

Команда считает, что полученные результаты указывают, что смерть — вовсе не линейный процесс, более того, вероятно, мы также может обратить смерть мозга вспять и вернуть человека из пропасти после того, как показатели активности мозга нормализуются.

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