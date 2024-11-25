Ошибка врачей: мужчина "воскрес из мертвых" перед кремацией на костре (фото)

Медики не провели вскрытие, чтобы подтвердить смерть мужчины по имени Рохиташа, ограничившись лишь оформлением документов, что и стало причиной курьезной ситуации.

В городе Джхунджхуну, штат Раджастан (Индия), произошел шокирующий случай, когда 45-летний Рохиташ, ранее объявленный мертвым, подал признаки жизни за мгновения до кремации. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина, который был глухим и немым сиротой, оказался в морге после ошибочного заключения врачей, но чудесным образом "воскрес" прямо на костре.

Рохиташ, живший в местном приюте, заболел и был доставлен в больницу Раджкия Бхагван Дас Кхетан (BDK) 20 ноября. После ухудшения состояния врачи объявили его мертвым и отправили тело в морг. Как оказалось позже, медики не провели вскрытие, чтобы подтвердить смерть, а ограничились только оформлением документов.

Мужчина, который был глухим и немым сиротой, оказался в морге после ошибочного заключения врачей Фото: Viral Press

Мужчина провел в морозильной камере морга около трех часов, после чего был подготовлен к кремации. Когда тело уже положили на костер, он внезапно подал признаки жизни, вызвав потрясение у собравшихся. Рохиташа срочно доставили обратно в больницу для интенсивного лечения.

Несмотря на чудесное спасение, мужчина скончался утром 22 ноября в реанимации. В связи с предполагаемой халатностью главврач больницы и три других врача были отстранены от работы.

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Этот инцидент напоминает о прошлогоднем случае в США, когда женщина, страдающая деменцией, была объявлена мертвой в центре ухода в Айове. Ее поместили в мешок для трупов, но в похоронном бюро сотрудники обнаружили, что она все еще дышит. После вызова парамедиков женщина была доставлена в больницу, однако позже скончалась.

Ранее Фокус сообщал, что женщина выдавала себя за медсестру и устроилась на работу сразу в несколько больниц. Для этого Аманда Портер использовала поддельные документы. Сотрудники полиции отметили, что женщина не обладала необходимыми навыками для выполнения этой работы.

Также стало известно, что медсестра рассказала о том, что происходит с телом после смерти. Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников.

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