Правительство хочет трудоустроить сотни тысяч "экономически неактивных" украинцев: детали

По данным исследований, около 12,5 миллионов украинцев не могут найти работу из-за нехватки навыков, образования и других обстоятельств.

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Подходящую работу в Украине из-за нехватки квалификации не могут найти около 12,5 миллиона граждан. Министерство экономики Украины планирует дать сотням тысяч "экономически неактивных" украинцев возможность переквалифицироваться, научиться новой профессии или повысить свой профессиональный уровень, сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума в Харькове.

Сегодня работу в Украине активно ищут около миллиона граждан, 13,3 миллиона работают, а около 12,5 миллиона являются "экономически неактивными", показало исследование Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Вне экономики остаются люди, которые не находят вакансии из-за нехватки навыков и образования, а также студенты, пенсионеры по возрасту, женщины в декрете, люди с инвалидностью.

"Это именно те люди, которых можно привлечь на рынок труда, предоставив им возможность овладеть новой актуальной на сегодня профессией, переквалифицироваться, повысить профессиональный уровень", — сказала Татьяна Бережная.

По ее словам, для этого Правительство внедряет учебные программы учебные программы в центрах профтехобразования Государственной службы занятости, которые ежегодно могут готовить около двухсот тысяч специалистов. Сейчас к участию в наблюдательных советах ЦПТО приобщают бизнес.

"Это позволит предпринимателям влиять на подготовку специалистов, которые нужны им именно сегодня, корректировать учебные программы согласно запросам бизнеса и их продолжительность, заказывать подготовку специалистов по новым профессиям", — отметила заместитель министра экономики.

В ведомстве сообщают, что на сегодня центры профтехобразования работают в восьми украинских городах: в Одессе, Днепре, Львове, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске, Сумах и Харькове. В центрах обучают специалистов 98 рабочих профессий, а также есть курсы повышения квалификации по более 400 направлениям.

Напомним, 17 января СМИ писали, что работодатели в Украине резко подняли зарплаты. В среднем за год заработные платы увеличились на 22%, однако для некоторых профессий рост был более существенным.

13 января издание Bloomberg рассказывало, кого из специалистов уволят в ближайшие годы из-за активного внедрения искусственного интеллекта.