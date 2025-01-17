Уряд хоче працевлаштувати сотні тисяч "економічно неактивних" українців: деталі

За даними досліджень, близько 12,5 мільйонів українців не можуть знайти роботу через брак навичок, освіти та інші обставини.

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Підходящу роботу в Україні через брак кваліфікації не можуть знайти близько 12,5 мільйона громадян. Міністерство економіки України планує дати сотням тисяч "економічно неактивних" українців можливість перекваліфікуватися, навчитися нової професії чи підвищити свій професійний рівень, сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму в Харкові.

Сьогодні роботу в Україні активно шукають близько мільйона громадян, 13,3 мільйона працюють, а близько 12,5 мільйона є "економічно неактивними", показало дослідження Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Поза економікою лишаються люди, які не знаходять вакансії через брак навичок й освіти, а також студенти, пенсіонери за віком, жінки в декреті, люди з інвалідністю.

"Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень", — сказала Тетяна Бережна.

За її словами, для цього Уряд впроваджує навчальні програми навчальні програми в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, які щороку можуть готувати близько двохсот тисяч фахівців. Зараз до участі в наглядових радах ЦПТО долучають бізнес.

"Це дозволить підприємцям впливати на підготовку фахівців, які потрібні їм саме сьогодні, коригувати навчальні програми згідно з запитами бізнесу та їх тривалість, замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями", — зазначила заступниця міністра економіки.

У відомстві повідомляють, що на сьогодні центри профтехосвіти працюють у восьми українських містах: в Одесі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську, Сумах та Харкові. У центрах навчають фахівців 98 робочих професій, а також є курси підвищення кваліфікації за понад 400 напрямками.

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ писали, що роботодавці в Україні різко підняли зарплати. В середньому за рік заробітні плати збільшилися на 22%, проте для деяких професій зростання було суттєвішим.

13 січня видання Bloomberg розповідало, кого з фахівців звільнять у найближчі роки через активне впровадження штучного інтелекту.