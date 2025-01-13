Роботи будуть у пріоритері: кого з фахівців звільнять уже зовсім скоро

Під серйозною загрозою звільнення перебувають працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів.

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Штучний інтелект (ШІ) вже активно впроваджується в різні сфери нашого життя. Наприклад, ChatGPT може створювати статті та надсилати розсилки, а чат-боти ефективно спілкуються з клієнтами компаній. Незважаючи на думку, що ШІ не здатний повністю замінити професіоналів, які якісно виконують свою роботу, найбільші банки світу вже планують скорочення персоналу в найближчі 3-5 років. Про пише агентство Bloomberg.

Так, без роботи ризикують залишитися 200 тисяч банкірів з усього світу.

Висновки було зроблено на основі дослідження, під час якого майже чверть із 93 респондентів спрогнозували, що банки скоротять від 5% до 10% свого персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням:

Citigroup Inc;

JPMorgan Chase & Co;

Goldman Sachs Group; Inc.

На думку старшого аналітика видання Томаша Ноецеля, під серйозною загрозою звільнення перебувають працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів.

"Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," — зазначив Ноецель, який створив звіт на основі проведеного дослідження.

Утім, як зазначає видання, штучному інтелекту не вдасться повністю замінити ці ролі, тож ШІ, ймовірно, просто трансформує робочу силу.

Тим часом 8 із 10 респондентів вважають, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід банків на 5% або більше протягом 3-5 років. Так, у 2027 році фінансові установи можуть додатково отримати 12-17% доходів до сплати податків. Їм вдасться заробити приблизно 180 млрд дол.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.