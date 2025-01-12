ШІ замінить людей: хто залишиться без роботи до 2030 року

Найбільші скорочення торкнуться працівників поштових служб, секретарів і фахівців з розрахунку зарплати, а також графічних дизайнерів і юристів.

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Популярність фахівців у сфері штучного інтелекту (ШІ) стрімко збільшується. Згідно з дослідженням, до 2030 року 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність співробітників, замінюючи їх за рахунок автоматизації процесів з використанням ШІ. Про це повідомляє CNN.

Більшість компаній заявляють про намір інвестувати в перенавчання своїх співробітників для ефективної взаємодії з новими технологіями. Згідно з опитуванням Всесвітнього економічного форуму (WEF), 77% компаній планують протягом найближчих п'яти років перекваліфікувати своїх працівників для роботи з ШІ.

Однак WEF підкреслює, що вплив ШІ на ринок праці буде неоднозначним. При цьому попит на фахівців у галузі штучного інтелекту продовжує стрімко зростати.

70% компаній шукають розробників ШІ;

62% компаній — фахівців, які працюють із цими технологіями.

Прогнози показують, що найбільші скорочення торкнуться працівників поштових служб, секретарів і фахівців з розрахунку зарплати, а також графічних дизайнерів і юристів. Це пов'язано не тільки з розвитком ШІ, а й з іншими тенденціями на ринку праці. Водночас експерти зазначають, що основним результатом впливу ШІ буде поліпшення людських навичок, а не їх повна заміна.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.