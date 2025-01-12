ИИ заменит людей: кто останется без работы к 2030 году

Наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов.

Related video

Популярность специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) стремительно увеличивается. Согласно исследованию, к 2030 году 41% компаний по всему миру планируют сократить численность сотрудников, заменяя их за счет автоматизации процессов с использованием ИИ. Об этом сообщает CNN.

Большинство компаний заявляют о намерении инвестировать в переобучение своих сотрудников для эффективного взаимодействия с новыми технологиями. Согласно опросу Всемирного экономического форума (WEF), 77% компаний планируют в течение ближайших пяти лет переквалифицировать своих работников для работы с ИИ.

Однако WEF подчеркивает, что влияние ИИ на рынок труда будет неоднозначным. При этом спрос на специалистов в области искусственного интеллекта продолжает стремительно расти.

70% компаний ищут разработчиков ИИ;

62% компаний — специалистов, работающих с этими технологиями.

Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов. Это связано не только с развитием ИИ, но и с другими тенденциями на рынке труда. В то же время эксперты отмечают, что основным результатом влияния ИИ будет улучшение человеческих навыков, а не их полная замена.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.