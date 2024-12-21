"От да Винчи до Бэнкси": ИИ впервые нарисовал сам себя и показал, как он выглядит (фото)

По мнению искусственного интеллекта, он выглядит, как смесь 40 художников, которые загрузили свои селфи в программу.

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Искусственный интеллект впервые нарисовал автопортрет, показав, как, по его мнению, он выглядит. Об этом пишет Daily Star.

Тест был проведен страховой компанией, которая изучает влияние искусства, созданного искусственным интеллектом, на людей-художников.

Искусственный интеллект нарисовал себя в виде смеси 40 художников, которые загрузили свои селфи в программу.

Автопортрет ИИ Фото: Daily Star

"Поскольку ИИ-генераторы изображений развивают способность создавать новые работы, изучая навыки людей-художников из разных эпох, в одном произведении могут сочетаться работы от да Винчи до Бэнкси и всех, кто находится между ними", — говорится в материале.

Причина заинтересованности компании в подобном эксперименте заключалась в том, что это часто делается без предоставления компенсации живым художникам или получения их согласия.

Автопортрет ИИ Фото: Daily Star

По данным исследований, 77% коллекционеров и 78% любителей искусства заявили, что художники должны получать справедливую компенсацию за то, что их работы используются моделями с искусственным интеллектом.

Чтобы пролить свет на эту вероятную несправедливость, компания провела тест и выплатила компенсацию всем своим 40 художникам.

"Нет ничего плохого в том, что ИИ учится творить искусство, изучая и усваивая человеческое искусство, если это происходит этично, прозрачно и честно", — отметил руководитель отдела искусства и частных клиентов компании Роберт Рид.

Отчет также обнаружил, что среди коллекционеров (82%) и энтузиастов (76%) существует сильное желание четкой маркировки, чтобы отличить искусство, созданное искусственным интеллектом, от контента, созданного человеком.

"Степень, до которой искусство, созданное искусственным интеллектом, имитирует или даже копирует созданные человеком произведения искусства, которые существуют, а также прозрачность использования искусственного интеллекта при создании произведений искусства, являются одними из основных вопросов, которые будут определять будущее не только искусства, созданного искусственным интеллектом, но и рынка в целом", — отметил Рид.

Напомним, искусственный интеллект показал, как будет выглядеть восстановленный Мариуполь после войны.