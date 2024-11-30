Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть восстановленный Мариуполь после войны (фото)

ИИ предусматривает, что в Мариуполе будут мемориальные комплексы, сохраненные исторические памятники, а также новые артпространства, символизирующие надежду и устойчивость.

Мариуполь после войны по версии искусственного интеллекта будет выглядеть как современный город, который сочетает технологии с памятью о прошлом. Фото будущего Мариуполя опубликовал телеграм-канал "Город Марии", который репостнул Мариупольский городской совет.

"Восстановленный после разрушений, Мариуполь выглядит как зеленый, инновационный город, где экологические решения гармонично сосуществуют с современной архитектурой", — говорится в подписи к фото.

Искусственный интеллект также нарисовал в Мариуполе мемориальные комплексы, сохраненные исторические памятники, а также новые артпространства, которые символизируют надежду и устойчивость, сохраняя важные элементы культурного наследия.

"Современные транспортные системы, чистые пляжи Азовского моря и безопасная среда для отдыха — все это становится частью нового лица Мариуполя, который не только восстанавливает свою историю, но и строит фундамент для устойчивого будущего", — говорится в подписи.

Напомним, 26 ноября Центр нацсопротивления сообщил, что оккупанты в Мариуполе отключают тепло и свет, чтобы "национализировать" жилье украинцев.

14 ноября мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 30% мариупольцев вернулись в оккупированный город.