Штучний інтелект показав, як виглядатиме відновлений Маріуполь після війни (фото)

ШІ передбачає, що у Маріуполі будуть меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки, а також нові артпростори, що символізуватимуть надію і стійкість.

Маріуполь після війни за версією штучного інтелекту виглядатиме як сучасне місто, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле. Фото майбутнього Маріуполя опублікував телеграм-канал "Місто Марії", який репостнула Маріупольська міська рада.

"Відновлений після руйнувань, Маріуполь виглядає як зелене, інноваційне місто, де екологічні рішення гармонійно співіснують з сучасною архітектурою", — йдеться у підписі до фото.

Штучний інтелект також намалював у Маріуполі меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки, а також нові артпростори, які символізують надію і стійкість, зберігаючи важливі елементи культурної спадщини.

"Сучасні транспортні системи, чисті пляжі Азовського моря і безпечне середовище для відпочинку — все це стає частиною нового обличчя Маріуполя, що не тільки відновлює свою історію, а й будує фундамент для сталого майбутнього", — зазначено у підписі.

Нагадаємо, 26 листопада Центр нацспротиву повідомив, що окупанти в Маріуполі відключають тепло та світло, щоб "націоналізувати" житло українців.

14 листопада мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 30% маріупольців повернулися в окуповане місто.