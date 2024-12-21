"Від да Вінчі до Бенксі": ШІ вперше намалював сам себе та показав, як він виглядає (фото)

На думку штучного інтелекту, він виглядає, як суміш 40 художників, які завантажили свої селфі в програму.

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Штучний інтелект вперше намалював автопортрет, показавши, як, на його думку, він виглядає. Про це пише Daily Star.

Тест був проведений страховою компанією, яка вивчає вплив мистецтва, створеного штучним інтелектом, на людей-художників.

Штучний інтелект намалював себе у вигляді суміші 40 художників, які завантажили свої селфі в програму.

Автопортрет ШІ Фото: Daily Star

"Оскільки ШІ-генератори зображень розвивають здатність створювати нові роботи, вивчаючи навички людей-художників з різних епох, в одному творі можуть поєднуватися роботи від да Вінчі до Бенксі та всіх, хто перебуває між ними", — йдеться у матеріалі.

Причина зацікавленості компанії у подібному експерименті полягала в тому, що це часто робиться без надання компенсації живим художникам або отримання їхньої згоди.

Автопортрет ШІ Фото: Daily Star

За даними досліджень, 77% колекціонерів і 78% любителів мистецтва заявили, що художники повинні отримувати справедливу компенсацію за те, що їхні роботи використовуються моделями зі штучним інтелектом.

Щоб пролити світло на цю ймовірну несправедливість, компанія провела тест і виплатила компенсацію всім своїм 40 художникам.

"Немає нічого поганого в тому, що ШІ вчиться творити мистецтво, вивчаючи і засвоюючи людське мистецтво, якщо це відбувається етично, прозоро і чесно", — зазначив керівник відділу мистецтва та приватних клієнтів компанії Роберт Рід.

Звіт також виявив, що серед колекціонерів (82%) та ентузіастів (76%) існує сильне бажання чіткого маркування, щоб відрізнити мистецтво, створене штучним інтелектом, від контенту, створеного людиною.

"Ступінь, до якого мистецтво, створене штучним інтелектом, імітує або навіть копіює створені людиною твори мистецтва, які існують, а також прозорість використання штучного інтелекту при створенні творів мистецтва, є одними з основних питань, які визначатимуть майбутнє не лише мистецтва, створеного штучним інтелектом, а й ринку в цілому", — наголосив Рід.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, як виглядатиме відновлений Маріуполь після війни.