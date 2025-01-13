Роботы будут в приоритере: кого из специалистов уволят уже совсем скоро

Под серьезной угрозой увольнения находятся работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов.

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Искусственный интеллект (ИИ) уже активно внедряется в различные области нашей жизни. Например, ChatGPT может создавать статьи и отправлять рассылки, а чат-боты эффективно общаются с клиентами компаний. Несмотря на мнение, что ИИ не способен полностью заменить профессионалов, которые качественно выполняют свою работу, крупнейшие банки мира уже планируют сокращение персонала в ближайшие 3-5 лет. Об пишет агентство Bloomberg.

Так, без работы рискуют остаться 200 тысяч банкиров со всего мира.

Выводы были сделаны на основе исследования, в ходе которого почти четверть из 93 респондентов спрогнозировали, что банки сократят от 5% до 10% своего персонала. Среди компаний, охваченных исследованием:

Citigroup Inc;

JPMorgan Chase & Co;

Goldman Sachs Group; Inc.

По мнению старшего аналитика издания Томаша Ноецеля, под серьезной угрозой увольнения находятся работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов.

"Работы, предусматривающие рутинные и повторяющиеся задачи, под угрозой," — отметил Ноецель, который создал отчет на основе проведенного исследования.

Впрочем, как отмечает издание, искусственному интеллекту не удастся полностью заменить эти роли, поэтому ИИ, вероятно, просто трансформирует рабочую силу.

Тем временем 8 из 10 респондентов считают, что генеративный ИИ повысит производительность и увеличит доход банков на 5% или более в течение 3-5 лет. Так, в 2027 году финансовые учреждения могут дополнительно получить 12–17% доходов до уплаты налогов. Им удастся заработать примерно 180 млрд долл.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

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