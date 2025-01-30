Где сейчас самые высокие зарплаты в Украине: эксперты назвали высокооплачиваемые профессии
Фокус выяснил, где искать работу с самым высоким окладом и можно ли трудоустроиться сейчас без специального образования, но с хорошей зарплатой.
Наибольший рост зарплат в Украине в начале 2025 года зафиксирован в таких категориях, как "Недвижимость" — 50 000 грн (+14%), "Юриспруденция" — 22 500 грн (+13%), "Управление персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%). В то же время, как отметили эксперты в материале"Рынок труда 2025: кого ищут, где самые большие зарплаты и как мигранты из Бангладеш заменят украинцев", первенство все равно безоговорочно держит ІТ-индустрия, где уровень средней заработной платы превышает показатели в других отраслях. И это касается как разработчиков, так и административных должностей.
Статистика зарплат в Украине: где больше всего платят
В начале года средняя зарплата, предложенная работодателями, составляла 24 000 грн (+5% к ноябрю). В значительной степени это происходило благодаря вакансиям от Сил обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы Work.ua.
Региональные лидеры по уровню средних зарплат:
- Киевская область — 25 250 грн (+250 грн к ноябрю);
- Львовская область — 24 000 грн (+1 500 грн);
- Днепропетровская область — 22 500 грн (+500 грн);
- Одесская область — 22 000 грн (+500 грн).
Наибольший рост зарплат зафиксирован в категориях:
- "недвижимость" — 50 000 грн (+14%);
- "юриспруденция" — 22 500 грн (+13%);
- "управление персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%);
- "телекоммуникации и связь" — 26 920 грн (+6%);
- "топ-менеджмент, руководство высшего звена" — 47 500 грн (+6%).
Что касается работы в ИТ, то средняя зарплата "джуниора" (опыт работы от 1 года) здесь держится на уровне 38 000 грн, Middle получает 105 000 грн, Senior — 190 000 грн.
"Также сравнительно высокие заработные платы в сферах телекоммуникаций и диджитал, финансах и фармацевтической отрасли. В разрезе профессий это традиционно руководители предприятий и С-lvl, IT-специалисты (разработчики, специалисты по кибербезопасности, data sciencе, AI и ML), трейдеры, аудиторы, врачи узких специальностей (кардиологи, нейрохирурги и т.д.)", — добавляет Доминика Иванова-Бекар, HR эксперт, владелица HR агентства.
Кого ищут в оборонной отрасли и сколько готовы платить
Благодаря государственному финансированию, поддержке международных финансовых учреждений и частным инвестициям ситуация с уровнем заработных плат в defence-tech и miltech существенно улучшилась по сравнению с 2020-2021 годом.
"В разрезе должностей в самой отрасли есть свои отличия, так в направлении software — ситуация с персоналом лучше, так как разработчиков на ПО на рынке достаточно. И хотя уровень заработных плат здесь немного уступает традиционному ИТ, но сейчас компании имеют существенное преимущество — это возможность бронирования военнообязанных", — говорит эксперт по кадрам.
Ситуация с уровнем заработных плат в defence-tech и miltech существенно улучшилась
Поэтому на пути трудоустройства, по ее словам, не становятся даже требования о пребывании в Украине и работе в офисном формате. Сложнее ситуация в hardware направлении, где остро ощущается потребность в инженерных и инженерно-конструкторских специальностях, а заработные платы могут стартовать от 120 000 грн и выше.
По статистике портала по поиску работы, в начале 2025 года общее количество вакансий от Сил обороны выросло. Там сейчас 7 626 предложений.Важно
В основном вакансии предусматривают работу в категориях "Охрана, безопасность", "Транспорт, автобизнес", "Телекоммуникации и связь", "Медицина, фармацевтика", "Рабочие специальности, производство".
Напомним, ранее уже сообщалось, что украинцы не идут на работу через ТЦК. Поэтому, на Закарпатье нанимают работников из Бангладеша.
Недавно народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 50% работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям после 28 февраля переведут в ряды ВСУ. Однако в ГСЧС опровергли эту информацию.