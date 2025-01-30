Фокус выяснил, где искать работу с самым высоким окладом и можно ли трудоустроиться сейчас без специального образования, но с хорошей зарплатой.

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Наибольший рост зарплат в Украине в начале 2025 года зафиксирован в таких категориях, как "Недвижимость" — 50 000 грн (+14%), "Юриспруденция" — 22 500 грн (+13%), "Управление персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%). В то же время, как отметили эксперты в материале"Рынок труда 2025: кого ищут, где самые большие зарплаты и как мигранты из Бангладеш заменят украинцев", первенство все равно безоговорочно держит ІТ-индустрия, где уровень средней заработной платы превышает показатели в других отраслях. И это касается как разработчиков, так и административных должностей.

Статистика зарплат в Украине: где больше всего платят

В начале года средняя зарплата, предложенная работодателями, составляла 24 000 грн (+5% к ноябрю). В значительной степени это происходило благодаря вакансиям от Сил обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы Work.ua.

Региональные лидеры по уровню средних зарплат — Киевская и Львовская области Фото: Скрин видео

Региональные лидеры по уровню средних зарплат:

Киевская область — 25 250 грн (+250 грн к ноябрю);

Львовская область — 24 000 грн (+1 500 грн);

Днепропетровская область — 22 500 грн (+500 грн);

Одесская область — 22 000 грн (+500 грн).

Наибольший рост зарплат зафиксирован в категориях:

"недвижимость" — 50 000 грн (+14%);

"юриспруденция" — 22 500 грн (+13%);

"управление персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%);

"телекоммуникации и связь" — 26 920 грн (+6%);

"топ-менеджмент, руководство высшего звена" — 47 500 грн (+6%).

Что касается работы в ИТ, то средняя зарплата "джуниора" (опыт работы от 1 года) здесь держится на уровне 38 000 грн, Middle получает 105 000 грн, Senior — 190 000 грн.

"Также сравнительно высокие заработные платы в сферах телекоммуникаций и диджитал, финансах и фармацевтической отрасли. В разрезе профессий это традиционно руководители предприятий и С-lvl, IT-специалисты (разработчики, специалисты по кибербезопасности, data sciencе, AI и ML), трейдеры, аудиторы, врачи узких специальностей (кардиологи, нейрохирурги и т.д.)", — добавляет Доминика Иванова-Бекар, HR эксперт, владелица HR агентства.

Общее количество вакансий от Сил обороны возросло Фото: Генштаб ВСУ

Кого ищут в оборонной отрасли и сколько готовы платить

Благодаря государственному финансированию, поддержке международных финансовых учреждений и частным инвестициям ситуация с уровнем заработных плат в defence-tech и miltech существенно улучшилась по сравнению с 2020-2021 годом.

"В разрезе должностей в самой отрасли есть свои отличия, так в направлении software — ситуация с персоналом лучше, так как разработчиков на ПО на рынке достаточно. И хотя уровень заработных плат здесь немного уступает традиционному ИТ, но сейчас компании имеют существенное преимущество — это возможность бронирования военнообязанных", — говорит эксперт по кадрам.

Ситуация с уровнем заработных плат в defence-tech и miltech существенно улучшилась

Поэтому на пути трудоустройства, по ее словам, не становятся даже требования о пребывании в Украине и работе в офисном формате. Сложнее ситуация в hardware направлении, где остро ощущается потребность в инженерных и инженерно-конструкторских специальностях, а заработные платы могут стартовать от 120 000 грн и выше.

По статистике портала по поиску работы, в начале 2025 года общее количество вакансий от Сил обороны выросло. Там сейчас 7 626 предложений.

Важно

Застой на рынке труда: количество вакансий в Украине резко уменьшилось

В основном вакансии предусматривают работу в категориях "Охрана, безопасность", "Транспорт, автобизнес", "Телекоммуникации и связь", "Медицина, фармацевтика", "Рабочие специальности, производство".

Напомним, ранее уже сообщалось, что украинцы не идут на работу через ТЦК. Поэтому, на Закарпатье нанимают работников из Бангладеша.

Недавно народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 50% работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям после 28 февраля переведут в ряды ВСУ. Однако в ГСЧС опровергли эту информацию.