Фокус з'ясував, де шукати роботу із найвищим окладом і чи можна працевлаштуватися зараз без фахової освіти, але із високою зарплатою.

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Найбільше зростання зарплат в Україні на початку 2025 року зафіксовано у таких категоріях, як "Нерухомість" — 50 000 грн (+14%), "Юриспруденція" — 22 500 грн (+13%), "Управління персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%). Водночас, як зазначили експерти у матеріалі "Ринок праці 2025: кого шукають, де найбільші зарплати і як мігранти з Бангладеш замінять українців", першість все одно беззаперечно тримає ІТ-індустрія, де рівень середньої заробітної плати перевищує показники в інших галузях. І це стосується як розробників, так і адміністративних посад.

Статистика зарплат в Україні: де найбільше платять

На початку року середня зарплата, запропонована роботодавцями, становила 24 000 грн (+5% до листопада). Значною мірою це відбувалось завдяки вакансіям від Сил оборони України. Про це свідчать дані порталу із пошуку роботи Work.ua.

Регіональні лідери за рівнем середніх зарплат - Київська та Львівська області Фото: Скрин відео

Регіональні лідери за рівнем середніх зарплат:

Київська область — 25 250 грн (+250 грн до листопада);

Львівська область — 24 000 грн (+1 500 грн);

Дніпропетровська область — 22 500 грн (+500 грн);

Одеська область — 22 000 грн (+500 грн).

Найбільше зростання зарплат зафіксоване у категоріях:

"нерухомість" — 50 000 грн (+14%);

"юриспруденція" — 22 500 грн (+13%);

"управління персоналом, HR" — 27 000 грн (+8%);

"телекомунікації та зв’язок" — 26 920 грн (+6%);

"топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 47 500 грн (+6%).

Щодо роботи в ІТ, то середня зарплата "джуніора" (досвід роботи від 1 року) тут тримається на рівні 38 000 грн, Middle отримує 105 000 грн, Senior — 190 000 грн.

"Також порівняно високі заробітні плати в сферах телекомунікацій та діджитал, фінансах та фармацевтичній галузі. В розрізі професій це традиційно керівники підприємств та С-lvl, IT-фахівці (розробники, фахівці з кібербезпеки, data sciencе, AI та ML), трейдери, аудитори, лікарі вузьких спеціальностей (кардіологи, нейрохірурги тощо)", — додає Домініка Іванова-Бекар, HR експертка, власниця HR агенції.

Загальна кількість вакансій від Сил оборони зросла Фото: Генштаб ЗСУ

Кого шукають в оборонній галузі та скільки готові платити

Завдяки державному фінансуванню, підтримці міжнародних фінансових установ та приватним інвестиціям ситуація з рівнем заробітних плат в defence-tech та miltech суттєво покращилася в порівнянні з 2020-2021 роком.

"В розрізі посад в самій галузі є свої відмінності, так в напрямку software — ситуація з персоналом краще, так як розробників на ПО на ринку достатньо. І хоча рівень заробітних плат тут трохи поступається традиційному ІТ, але наразі компанії мають суттєву перевагу – це можливість бронювання військовозобов’язаних", — каже експертка з кадрів.

Ситуація з рівнем заробітних плат в defence-tech та miltech суттєво покращилася

Тому на заваді працевлаштування, за її словами, не стають навіть вимоги щодо перебування в Україні та роботі в офісному форматі. Складніша ситуація в hardware напрямку де гостро відчувається потреба в інженерних та інженерно-конструкторських спеціальностях, а заробітні плати можуть стартувати від 120 000 грн та вище.

За статистикою порталу із пошуку роботи, на початку 2025 року загальна кількість вакансій від Сил оборони зросла. Там наразі 7 626 пропозицій.

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Застій на ринку праці: кількість вакансій в Україні різко зменшилася

Здебільшого вакансії передбачають роботу в категоріях "Охорона, безпека", "Транспорт, автобізнес", "Телекомунікації та зв’язок", "Медицина, фармацевтика", "Робочі спеціальності, виробництво".

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що українці не йдуть на роботу через ТЦК. Тож, на Закарпатті винаймають працівників з Бангладешу.

Нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 50% працівників Держслужби із надзвичайних ситуацій після 28 лютого переведуть до лав ЗСУ. Однак у ДСНС спростували цю інформацію.