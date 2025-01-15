Застій на ринку праці: кількість вакансій в Україні різко зменшилася

Єдиною категорією, де було зафіксовано приріст пропозицій, стали вакансії від Сил оборони України.

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У грудні 2024 року кількість вакансій в Україні скоротилася на 19%. Однак попит на фахівців у сфері "Охорона та безпека" збільшився за рахунок вакансій від Сил оборони. Найбільший інтерес роботодавців зосереджений на фахівцях у сферах транспорту, телекомунікацій, медицини, виробництва та продажів. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У грудні 2024 року ринок праці в Україні сповільнився, що пов'язано із сезонними факторами. Традиційно передноворічний період характеризується зниженням активності найму, оскільки компанії відкладають пошук нових співробітників до початку року. За даними статистики, кількість вакансій зменшилася на 19% порівняно з листопадом, а кількість кандидатів скоротилася на 6%. Однак сфера "Охорона та безпека" виділилася на загальному тлі: завдяки вакансіям від Сил оборони України кількість пропозицій тут навіть трохи збільшилася.

У грудні роботодавці розмістили 88 864 вакансії, що на 19% менше, ніж у листопаді. На особливу увагу заслуговують вакансії, в яких компанії надають перевагу ветеранам війни. У грудні таких пропозицій побільшало на 9%, і їхня загальна кількість становила 3 194. Це свідчить про зростання попиту на співробітників з військовим досвідом.

Кількість активних шукачів роботи в Україні знизилася лише на 6%, що дало змогу зберегти рівень конкуренції на рівні листопада. Це означає, що роботодавці, які продовжують шукати співробітників, не відчули значного зниження активності серед кандидатів. Варто зазначити, що 41% відгуків на вакансії надійшло від жінок, а 59% — від чоловіків, що відображає високу зацікавленість у працевлаштуванні з обох сторін.

Єдиною категорією, де спостерігався приріст пропозицій, стали вакансії від Сил оборони України. У грудні їхня кількість зросла до 7 626 пропозицій, що на кілька відсотків більше, ніж у листопаді. Здебільшого вакансії були розміщені в таких категоріях, як:

охорона; безпека;

транспорт, автобізнес;

телекомунікації та зв'язки;

медицина, фармацевтика;

робочі спеціальності; виробництво.

Цікаво, що незважаючи на зменшення кількості підрозділів, які мають хоча б одну відкриту вакансію (774 підрозділи, що на 2% менше, ніж у листопаді), загальна кількість пропозицій зросла, а активність кандидатів збільшилась на 5%. Найбільший інтерес до вакансій Сил оборони спостерігається в наступних категоріях:

продажі, закупівля;

маркетинг, реклама, PR;

юриспруденція.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.