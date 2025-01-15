Застой на рынке труда: количество вакансий в Украине резко уменьшилось

Единственной категорией, где был зафиксирован прирост предложений, стали вакансии от Сил обороны Украины.

Related video

В декабре 2024 года количество вакансий в Украине сократилось на 19%. Однако спрос на специалистов в сфере "Охрана и безопасность" увеличился за счет вакансий от Сил обороны. Наибольший интерес работодателей сосредоточен на специалистах в сферах транспорта, телекоммуникаций, медицины, производства и продаж. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В декабре 2024 года рынок труда в Украине замедлился, что связано с сезонными факторами. Традиционно предновогодний период характеризуется снижением активности найма, так как компании откладывают поиск новых сотрудников до начала года. По данным статистики, количество вакансий уменьшилось на 19% по сравнению с ноябрем, а число кандидатов сократилось на 6%. Однако сфера "Охрана и безопасность" выделилась на общем фоне: благодаря вакансиям от Сил обороны Украины количество предложений здесь даже немного увеличилось.

В декабре работодатели разместили 88 864 вакансии, что на 19% меньше, чем в ноябре. Особого внимания заслуживают вакансии, в которых компании предпочитают ветеранов войны. В декабре таких предложений стало больше на 9%, и их общее количество составило 3 194. Это свидетельствует о росте спроса на сотрудников с военным опытом.

Количество активных соискателей работы в Украине снизилось всего на 6%, что позволило сохранить уровень конкуренции на уровне ноября. Это означает, что работодатели, продолжающие искать сотрудников, не ощутили значительного снижения активности среди кандидатов. Стоит отметить, что 41% откликов на вакансии поступило от женщин, а 59% – от мужчин, что отражает высокую заинтересованность в трудоустройстве с обеих сторон.

Единственной категорией, где наблюдался прирост предложений, стали вакансии от Сил обороны Украины. В декабре их количество возросло до 7 626 предложений, что на несколько процентов больше, чем в ноябре. В основном вакансии были размещены в таких категориях, как:

охрана; безопасность;

транспорт, автобизнес;

телекоммуникации и связи;

медицина, фармацевтика;

рабочие специальности; производство.

Интересно, что несмотря на уменьшение количества подразделений, имеющих хотя бы одну открытую вакансию ( 774 подразделения, что на 2% меньше, чем в ноябре ), общее количество предложений возросло, а активность кандидатов увеличилась на 5%. Наибольший интерес к вакансиям Сил обороны наблюдается в следующих категориях:

продажи, закупка;

маркетинг, реклама, PR;

юриспруденция.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.