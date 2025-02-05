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Экономика

Зарплаты в Украине резко выросли: в каких сферах платят больше

Зарплаты
Фото: pexels.com | Зарплаты в Украине резко выросли

Самая высокая средняя зарплата в столице — 26,5 тыс. грн, а меньше всего платят в Сумах.

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В Украине средняя заработная плата за последний год увеличилась на 17% — с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. В то же время в некоторых отраслях рост составил более 50%. Это касается в первую очередь тех сфер, где наблюдается заметный недостаток рабочих рук. Об этом говорится в материалах издания "OBOZ.UA", основанных на данных платформы work.ua.

За год значительно увеличилась средняя заработная плата у радиотехников. Если год назад они зарабатывали в среднем 21 тыс. грн, то в феврале 2025 года эта сумма уже достигает 40 тыс. грн. Такой же средней зарплатой могут похвастаться и теплотехники, чья зарплата за год увеличилась на 60%.

Таким образом, зарплаты выросли для следующих сфер:

  • радиотщехник – 40 000 грн (+90%);
  • теплотехник – 40 000 грн (+60%);
  • управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+58%);
  • менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%);
  • инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%);
  • специалист по внедрению – 32 500 грн (+55%);
  • управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%);
  • кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%);
  • фармер – 60 000 грн (+50%);
  • модератор – 22 500 грн (+50%).

Как и обычно, самая высокая средняя зарплата в столице — 26,5 тыс. грн. В то же время, например, в Сумах она составляет всего 16,5 тыс. грн. Средняя зарплата в других городах:

  • Киев – 26 500 грн;
  • Днепр – 22 500 грн;
  • Запорожье – 19 000 грн;
  • Львов – 24 800 грн;
  • Одесса – 22 000 грн;
  • Харьков – 20 000 грн;
  • Винница – 20 000 грн;
  • Житомир – 19 000 грн;
  • Ивано-Франковск – 22 000 грн;
  • Кропивницкий – 18 000 грн;
  • Луцк – 20 000 грн;
  • Николаев – 20 000 грн;
  • Полтава – 19 500 грн;
  • Ривне – 20 000 грн;
  • Сумы – 16 500 грн;
  • Тернополь – 20 000 грн;
  • Ужгород – 23 000 грн;
  • Херсон – 20 000 грн;
  • Хмельницкий – 20 000 грн;
  • Черкассы – 20 000 грн;
  • Черновцы – 22 000 грн;
  • Чернигов – 18 000 грн.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.