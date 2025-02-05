Зарплаты в Украине резко выросли: в каких сферах платят больше

Самая высокая средняя зарплата в столице — 26,5 тыс. грн, а меньше всего платят в Сумах.

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В Украине средняя заработная плата за последний год увеличилась на 17% — с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. В то же время в некоторых отраслях рост составил более 50%. Это касается в первую очередь тех сфер, где наблюдается заметный недостаток рабочих рук. Об этом говорится в материалах издания "OBOZ.UA", основанных на данных платформы work.ua.

За год значительно увеличилась средняя заработная плата у радиотехников. Если год назад они зарабатывали в среднем 21 тыс. грн, то в феврале 2025 года эта сумма уже достигает 40 тыс. грн. Такой же средней зарплатой могут похвастаться и теплотехники, чья зарплата за год увеличилась на 60%.

Таким образом, зарплаты выросли для следующих сфер:

радиотщехник – 40 000 грн (+90%);

теплотехник – 40 000 грн (+60%);

управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+58%);

менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%);

инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%);

специалист по внедрению – 32 500 грн (+55%);

управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%);

кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%);

фармер – 60 000 грн (+50%);

модератор – 22 500 грн (+50%).

Как и обычно, самая высокая средняя зарплата в столице — 26,5 тыс. грн. В то же время, например, в Сумах она составляет всего 16,5 тыс. грн. Средняя зарплата в других городах:

Киев – 26 500 грн;

Днепр – 22 500 грн;

Запорожье – 19 000 грн;

Львов – 24 800 грн;

Одесса – 22 000 грн;

Харьков – 20 000 грн;

Винница – 20 000 грн;

Житомир – 19 000 грн;

Ивано-Франковск – 22 000 грн;

Кропивницкий – 18 000 грн;

Луцк – 20 000 грн;

Николаев – 20 000 грн;

Полтава – 19 500 грн;

Ривне – 20 000 грн;

Сумы – 16 500 грн;

Тернополь – 20 000 грн;

Ужгород – 23 000 грн;

Херсон – 20 000 грн;

Хмельницкий – 20 000 грн;

Черкассы – 20 000 грн;

Черновцы – 22 000 грн;

Чернигов – 18 000 грн.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.