Зарплати в Україні різко зросли: у яких сферах платять більше

Найвища середня зарплата в столиці — 26,5 тис. грн, а найменше платять у Сумах.

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В Україні середня заробітна плата за останній рік збільшилася на 17% — з 19,5 тис. до 22,8 тис. грн. Водночас у деяких галузях зростання становило понад 50%. Це стосується насамперед тих сфер, де спостерігається помітна нестача робочих рук. Про це йдеться в матеріалах видання "OBOZ.UA", заснованих на даних платформи work.ua.

За рік значно збільшилася середня заробітна плата в радіотехніків. Якщо рік тому вони заробляли в середньому 21 тис. грн, то в лютому 2025 року ця сума вже сягає 40 тис. грн. Такою ж середньою зарплатою можуть похвалитися і теплотехніки, чия зарплата за рік збільшилася на 60%.

Таким чином, зарплати зросли для таких сфер:

радіотщехнік — 40 000 грн (+90%);

теплотехнік — 40 000 грн (+60%);

керуючий нерухомістю — 75 000 грн (+58%);

менеджер поліграфії — 27 500 грн (+57%);

інструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%);

фахівець із впровадження — 32 500 грн (+55%);

керівник мережі магазинів — 31 000 грн (+55%);

кредитний експерт — 23 000 грн (+53%);

фармер — 60 000 грн (+50%);

модератор — 22 500 грн (+50%).

Як і зазвичай, найвища середня зарплата в столиці — 26,5 тис. грн. Водночас, наприклад, у Сумах вона становить лише 16,5 тис. грн. Середня зарплата в інших містах:

Київ — 26 500 грн;

Дніпро — 22 500 грн;

Запоріжжя — 19 000 грн;

Львів — 24 800 грн;

Одеса — 22 000 грн;

Харків — 20 000 грн;

Вінниця — 20 000 грн;

Житомир — 19 000 грн;

Івано-Франківськ — 22 000 грн;

Кропивницький — 18 000 грн;

Луцьк — 20 000 грн;

Миколаїв — 20 000 грн;

Полтава — 19 500 грн;

Рівне — 20 000 грн;

Суми — 16 500 грн;

Тернопіль — 20 000 грн;

Ужгород — 23 000 грн;

Херсон — 20 000 грн;

Хмельницький — 20 000 грн;

Черкаси — 20 000 грн;

Чернівці — 22 000 грн;

Чернігів — 18 000 грн.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.