Зарплати в Україні різко зросли: у яких сферах платять більше
Найвища середня зарплата в столиці — 26,5 тис. грн, а найменше платять у Сумах.
В Україні середня заробітна плата за останній рік збільшилася на 17% — з 19,5 тис. до 22,8 тис. грн. Водночас у деяких галузях зростання становило понад 50%. Це стосується насамперед тих сфер, де спостерігається помітна нестача робочих рук. Про це йдеться в матеріалах видання "OBOZ.UA", заснованих на даних платформи work.ua.
За рік значно збільшилася середня заробітна плата в радіотехніків. Якщо рік тому вони заробляли в середньому 21 тис. грн, то в лютому 2025 року ця сума вже сягає 40 тис. грн. Такою ж середньою зарплатою можуть похвалитися і теплотехніки, чия зарплата за рік збільшилася на 60%.
Таким чином, зарплати зросли для таких сфер:
- радіотщехнік — 40 000 грн (+90%);
- теплотехнік — 40 000 грн (+60%);
- керуючий нерухомістю — 75 000 грн (+58%);
- менеджер поліграфії — 27 500 грн (+57%);
- інструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%);
- фахівець із впровадження — 32 500 грн (+55%);
- керівник мережі магазинів — 31 000 грн (+55%);
- кредитний експерт — 23 000 грн (+53%);
- фармер — 60 000 грн (+50%);
- модератор — 22 500 грн (+50%).
Як і зазвичай, найвища середня зарплата в столиці — 26,5 тис. грн. Водночас, наприклад, у Сумах вона становить лише 16,5 тис. грн. Середня зарплата в інших містах:
- Київ — 26 500 грн;
- Дніпро — 22 500 грн;
- Запоріжжя — 19 000 грн;
- Львів — 24 800 грн;
- Одеса — 22 000 грн;
- Харків — 20 000 грн;
- Вінниця — 20 000 грн;
- Житомир — 19 000 грн;
- Івано-Франківськ — 22 000 грн;
- Кропивницький — 18 000 грн;
- Луцьк — 20 000 грн;
- Миколаїв — 20 000 грн;
- Полтава — 19 500 грн;
- Рівне — 20 000 грн;
- Суми — 16 500 грн;
- Тернопіль — 20 000 грн;
- Ужгород — 23 000 грн;
- Херсон — 20 000 грн;
- Хмельницький — 20 000 грн;
- Черкаси — 20 000 грн;
- Чернівці — 22 000 грн;
- Чернігів — 18 000 грн.
Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.
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