Тисяча мігрантів до одного українця — якою буде правильна формула успіху України

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Розмову про демографічну катастрофу в Україні у 2025 році варто починати з підвищення продуктивності праці, а не з "необхідно привезти 100000 мільярдів африканців та арабів".

Продуктивність праці є ключовим індикатором ефективності економічної діяльності, що оцінює, наскільки ефективно використовуються людські ресурси для досягнення максимального виробничого результату.

Тобто, якщо вчора Микола махав кайлом і мав мінімальну продуктивність праці, а завтра тим самим кайлом махатиме Абдула, то на зростання темпів розвитку економіки України це не вплине.

Вплине, коли у Миколи буде інженерна система, що заміняю собою 1000 робочих Абдулів, якою він буде керувати за допомогою CRM/AI/роботів/тощо. Тобто — продуктивність праці Миколи стає високою.

Висока продуктивність праці означає, що кожен працівник генерує більше доданої вартості за одиницю часу. Це дозволяє збільшити обсяги виробництва без пропорційного зростання витрат на оплату праці.

Один Микола = 1000 Абдулів.

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За умов обмеженості робочої сили, що актуально для України через демографічну катастрофу, оптимізація використання людських ресурсів забезпечує стабільне зростання ВВП.

Підприємства, що працюють з високою продуктивністю, здатні виробляти якісні товари та послуги за конкурентоспроможними цінами. Це сприяє розширенню експорту, залученню інвестицій як зсередини, так і ззовні, що стимулює технологічне оновлення та модернізацію виробничих потужностей.

Зростання продуктивності праці спричиняє підвищення рівня заробітної плати, що веде до збільшення купівельної спроможності населення.

Підвищений споживчий попит стимулює подальше виробництво, створюючи позитивний мультиплікаторний ефект на всю економіку. Результатом цього процесу є більш швидке зростання ВВП.

Висококваліфіковані мігранти переважно не приїдуть. У нас невисокий рівень зп. Зокрема тому, що низька продуктивність, сировинна економіка, імпорт переважає експорт, мізерні ПІІ (прямі іноземні інвестиції - Ф.) і т.д. США та країни ЄС переглядають свої міграційні політики, бо зіткнулись з проблемами. Демографічна катастрофа — мабуть, останній шанс для держави та бізнесу ГЛИБОКО замислитись та КАРДИНАЛЬНО змінити трудову політику — підвищити продуктивність праці.

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Це на фоні того, що у в суспільстві живе теза "хай ті українці, хто поїхав, не вертаються", і з нею особливо ніхто не бореться.

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