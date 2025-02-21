Надзвичайна демографічна ситуація. Чому Україна втрачатиме мільйони людей найближчими роками
У перспективі, щороку Україна може втрачати по мільйону людей як емігрантів плюс від'ємний приріст, попереджає економіст Олексій Кущ. Тобто, виходить, що нація через короткий час просто перестане існувати, якщо нічого не зміниться, робить він простий арифметичний висновок
В Україні давно склалася, умовно кажучи, "надзвичайна демографічна ситуація". Причому, ще до війни.
Я формулюю це так: якщо війна — національна трагедія, то наша демографія — національна катастрофа.
Але ще страшніше ставлення суспільства до цієї проблеми.
Одні міркують у стилі: "менше народу — більше кисню". Інші згадують приклад малонаселеної Австралії. Треті говорять про те, що "в усьому світі так".
Це, по суті, свідчить про глибоку внутрішню суїцидальність частини нашого суспільства.
Суспільна суїцидальність — це невміння реагувати на екзистенційні ризики існування нації як цілісного живого, ройового організму.
У нас дійсно є одне спільне явище з країнами ЄС — коефіцієнт фертильності нижчий за 2.
Для простого відтворення популяції потрібно 2,2. У Європі цей показник, як і в нас, нижчий за критичну двійку (в Україні він нижчий за одиницю — 0,7).
Але це лише частина демографічного рівняння, так не можна порівнювати.
Європа вирішує проблему з демографією за рахунок трудової міграції з інших країн.
Франція — за рахунок народжуваності в середовищі мігрантів із Франсафрики (що, щоправда, створює інші проблеми, вже соціального, а не демографічного характеру).
У Китаї коефіцієнт фертильності — теж нижче 2. Але там є 1,4 млрд населення. Тобто, головна проблема Китаю — це старіння населення, а не його чисельність.
У Японії низька народжуваність, але за показника населення в 125 млн економічно активне населення на історичному піку — понад 60 млн осіб.
За рахунок чого?
Залучення до трудових ресурсів людей, старших за 65 років (понад 20% трудових ресурсів).
Але це досягається за рахунок унікального зростання тривалості життя в Японії: чоловіки живуть у середньому понад 80 років, а жінки — і того більше.
Тобто, якщо не брати такі країни, як Індія, Пакистан, Йорданія, Афганістан, Саудівська Аравія, Узбекистан, деякі африканські держави, то майже в усіх є проблеми з народжуваністю, що є закономірним за умов суспільства споживання 21 століття і жіночої емансипації.
Але у більшості країн є свої амортизатори цієї проблеми.
Їх три:
- Від початку велика чисельність населення для даної території. Виникає проблема старіння, а не числа.
- Динамічний потік трудових мігрантів, магнітом для яких слугують високі стандарти життя і розвитку економіки.
- Залучення до складу трудових ресурсів жителів, старших за 65 років, завдяки зростанню тривалості життя і доброго здоров'я (медицина, профілактика, харчування тощо).
У нас немає жодного із зазначених вище факторів:
- Спочатку велике населення в 53 млн розгублено.
- До нас ніхто не їде і не поїде в майбутньому.
- Середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 64 до 57 років, а жінок — з 75 до 70 років.
Тобто старше 65 років житиме лише незначна частина жіночого населення, стан здоров'я якого не дасть змоги працювати. А більшість чоловіків до 65 років взагалі не доживуть.
І все це катастрофічно посилює постійний потік мігрантів із країни.
Найближчими роками Україна втрачатиме 300 тис. жителів як негативний приріст населення і 500 тис. тих, хто виїхав із країни (сальдо).
Сумарно — від 800 тис до 1 млн жителів на рік.
Тобто ці процеси, якщо їх не зупинити, загрожують існуванню нації як такої.
Причому навіть у разі припинення війни.
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