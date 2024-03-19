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За 20 тысяч долларов трех детей никто заводить не станет: что не так с демографической программой Шмыгаля

Рождаемость в Украине снижается катастрофическими темпами, отмечает аналитик Анатолий Амелин. Но что делает правительство для спасения ситуации, кроме заявлений, что хочет видеть в каждой семье три ребенка?

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 117
рождения, младенец
Фото: pexels.com | Рождение ребенка в Украине становится все более проблемным
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Три ребенка в каждой семье хочет видеть премьер… Но какой ценой?

Я тоже хотел бы видеть украинцев растущей нацией, но есть нюансы.

Каждая такая семья должна иметь финансовый запас $300 тыс. (!) на троих детей только на их воспитание.

Несколько лет назад мы проводили исследование "Нерожденный экономический рост", в котором дали ответ, почему украинцы не стремятся иметь детей.

Это, банально, невыгодно.

  1. Женщина, рожающая ребенка — теряет работу и доход. Утрачивает перспективы карьеры и попадает в зависимость от мужчины.
  2. В семье падают доходы и растут расходы.
  3. В среднем, воспитание ребенка с момента рождения до совершеннолетия в Украине стоит не менее $80 тыс. В Киеве и областных центрах цифра уже больше $100-$200 тыс.

У меня уже есть немало семейных пар, решивших, что они будут child free (жизнь без детей).

Что с рождения детей государству?

  • как написано выше — воспитание ребенка стоит денег. И немалых;
  • это и еда, и одежда, и медицина, и детские сады, и отдых, и школа, и курсы, и университеты… это все потребление и вклад в украинскую экономику;
  • говоря экономическим языком, от роста популяции и роста потребления выигрывает местный бизнес и бюджет, который с бизнеса и потребителей получает налоги (налог на прибыль с компаний и НДС с каждой розничной покупки потребителя);
  • а когда нация растет и дети взрослеют, они включаются в создание ВВП для страны и наполняют бюджет.

В выигрыше все, кроме родителей, искренне желающих иметь детей, но… для них это только проблема.

В 2000 году, для сравнения, в Украине родилось 385,1 тыс.

В 2023 году — всего 187,4 тыс. детей

Тенденция очевидна.

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За время большой войны, по разным оценкам, из Украины выехало около 2 млн детей, многие из которых уже бесплатно учатся в школах или европейских вузах (с низкими шансами на возвращение).

Всё очень, очень плохо для будущего нации.

Из ситуации есть только один выход.

В сущности, воспроизводство нации и рост популяции украинцев — наша общая задача и один из важнейших пунктов нового общественного договора.

Что такой договор может и должен предусматривать?

1. Ну, как минимум, покрытие 50%-80% на воспитание ребенка, а именно — $50-$80 тыс. на период 18 лет, а не только $1 тыс. на первые три года, как сейчас (41 280 гривен, независимо от количества детей в семьи, сразу 10 320 гривен, а остальные — по 860 гривен ежемесячно, в течение 36 месяцев). Предложенная сумма 50 тыс. на 18 лет — это всего $230 в месяц, что не очень много, но будет существенной поддержкой рядовым украинским семьям. В год для бюджета это будет $2,8 тыс. на одного ребенка. Или $0,5 млрд для 200 тыс. новорожденных детей в год (или $0,3 ВВП). И все эти средства – это рост украинского внутреннего потребительского рынка.

2. Декретный отпуск должен перестать быть "отпуском" для мам, а должен стать новой специализацией по сохранению заработной платы на уровне до ухода в декрет на 1,5 года.

3. Половина расходов на воспитание детей должна покрываться либо субсидией, либо налоговым кредитом (с возвратом по итогам года налогов из бюджета), либо понижением налогов для родителей. К примеру, при рождении 1 ребенка НДФЛ родителей снижается с 18% до 10%. При рождении второго — до 5%. При рождении трех — 0% (ЕСВ при этом и НДС при потреблении никуда не денутся).

4. Родители должны получить максимальную поддержку не прямо деньгами, а компенсацией понесенных расходов. Плюс максимальная помощь при сохранении родителям возможности работать и создавать ВВП для страны и уплаты налогов. Покрытие расходов на:

  • детские сады. Которые должны работать с 7:30 до 20:00, помогая родителям полноценно работать по необходимости;
  • медицинское страхование и покрытие качественной медицины;
  • школы полного дня с питанием;
  • развивающие курсы и программы (языки, спорт, программирование и другие навыки) — это может быть при каждой школе;
  • высшее образование для лучших школьников (ваучер, покрывающий обучение в выбранном частном или государственном украинском вузе);
  • детские развивающие лагеря (спортивные или с углубленным изучением языков, математики, практических навыков).

5. Льготные кредиты на расширение жилой площади или частичное субсидирование стоимости жилья. В однокомнатной квартире или в съемном жилье троих детей воспитать — еще тот квест.

И это будет правильно.

Родители должны иметь возможность сохранять свою социальную активность, делать карьеру — и дети не должны быть якорем, который их выбрасывает на обочину комфортной жизни.

Есть ли такая программа у Шмыгаля?

Но законопроект, зарегистрированный в парламенте, предлагает опять-таки убийство любой мотивации:

  • на первого ребенка: будет равна сумме, кратной 150 размерам прожиточного минимума — 384,5 тысячи гривен;
  • на второго ребенка: кратно 100 размерам прожиточного минимума — 256,3 тысячи гривен;
  • на третьего и каждого следующего ребенка — кратного 50 размерам прожиточного минимума — 128,2 тысячи гривен.

То есть, $20 тыс. на троих вместо $300 тыс.

Вам не кажется, что кого-то пытаются развести?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мысли" несет автор.

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"Чтобы Украина процветала": Шмыгаль хочет видеть в каждой семье не менее троих детей