Хорошо забытое старое. Опасная болезнь из прошлого становится устойчивой к антибиотикам

Такая болезнь, как брюшной тиф, как показывает исследование, все еще представляет большую угрозу для человечества.

Исследование американских ученых показывает, что бактерия Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi), которая является возбудителем брюшного тифа, в последние годы активно мутирует и становится устойчивой к антибиотикам. По словам ученых, сейчас ежегодно в мире регистрируют 11 млн случаев появления брюшного тифа, который может даже привести к смерти человека. Ученые считают, что без вакцинации человечеству грозит новая эпидемия опасной болезни, сообщает ScienceAlert.

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Исследование ученых из Стэнфордского университета, США, показало, что с 90-х годов прошлого века очень быстро растет количество случаев заражения брюшным тифом и его лечение становится неэффективным из-за того, что бактерия возбудитель болезни активно мутирует и становится устойчивой к современным антибиотикам.

Брюшной тиф

Брюшной тиф – это кишечное инфекционное заболевание, которое в настоящее время можно вылечить только с помощью современных антибиотиков. Если болезнь не лечить, то в 20% случаев это может привести к смертельному исходу. Характеризуется появлением лихорадки и общей интоксикацией организма, также появляются высыпания на коже заразившегося человека. Пути передачи болезни: водный, иногда пищевой и бытовой.

Ученые выяснили, что за последние несколько лет у заразившихся брюшным тифом жителей Непала, Бангладеш, Пакистана и Индии, бактерии S Typhi стали более устойчивыми к антибиотикам. Но эта проблема уже касается не только стран Азии. Мутировавшие виды бактерии-возбудителя брюшного тифа активно распространяются по миру. Случаи заражения этой кишечной инфекцией устойчивой к антибиотикам бактерией были выявлены в Африке и даже в Великобритании, США и Канаде.

[ + – ] Распространение брюшного тифа в мире. Красным цветом выделены регионы с наибольшим количеством случаев. Оранжевым цветом показаны регионы, в которых регистрируются вспышки брюшного тифа Фото: wikipedia

Быстрое распространение

"Наше исследование показывает, что за последние годы устойчивые виды бактерий S Typhi быстро распространяются по всему земному шару. Это уже становится реальной проблемой. Сейчас ежегодно регистрируют 11 млн случаев брюшного тифа и очень много случаев, когда выявлена устойчивость к современным антибиотикам. Нужно принимать срочные профилактические меры, особенно в тех странах, где количество случаев заболевания самое большое", — говорит Джейсон Эндрюс из Стэнфордского университета.

По словам ученых, о скорости мутации бактерии-возбудителя может говорить тот факт, что первый вид устойчивой к антибиотикам бактерии был выявлен в Пакистане в 2016 году, а уже через три года этот вид стал доминирующим среди всех случаев брюшного тифа в стране.

[ + – ] Бактерия Salmonella enterica serovar Typhi становится все более устойчивой к антибиотикам Фото: wikipedia

Антибиотики и вакцинация

Пока что самым эффективным антибиотиком для борьбы с брюшным тифом является азитромицин. Исследование показало, бактерия-возбудитель уже выработала устойчивость к некоторым другим антибиотикам, которые применялись для лечения брюшного тифа. Ученые считают, что бактерия S Typhi сейчас также активно мутирует и становится устойчивой и к азитромицину. Если эта устойчивость будет подтверждена на 100%, то это может вызвать огромные проблемы для человечества, говорят ученые.

"В современном мире такие мутировавшие бактерии могут очень быстро распространятся, а это значит, что нужно предотвратить этот процесс с помощью профилактических мере, таких, как вакцинация", — говорит Эндрюс.

По словам ученых, особенно усилить способы предотвращения распространения брюшного тифа нужно в тех странах, где выявлен самый высокий уровень появления случаев болезни. На сегодня 70% всех случаев брюшного тифа приходится на Южную Азию. Но, как и в случае с COVID-19, эта болезнь может стать мировой проблемой, говорят ученые.

"Устойчивость к антибиотикам является одной из основных причин смерти в мире. Поэтому именно вакцины могут предотвратить грядущую катастрофу", — говорит Эндрюс.

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