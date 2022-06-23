Добре забуте старе. Небезпечна хвороба з минулого стає стійкою до антибіотиків

Така хвороба, як черевний тиф, як свідчить дослідження, усе ще становить велику загрозу для людства.

Дослідження американських учених показує, що бактерія Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi), яка є збудником черевного тифу, останніми роками активно мутує і стає стійкою до антибіотиків. За словами вчених, зараз щорічно у світі реєструють 11 млн випадків появи черевного тифу, який може навіть спричинити смерть людини. Учені вважають, що без вакцинації людству загрожує нова епідемія небезпечної хвороби, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідження вчених зі Стенфордського університету, США, показало, що з 90-х років минулого століття дуже швидко зростає кількість випадків зараження черевним тифом і його лікування стає неефективним через те, що бактерія збудник хвороби активно мутує та стає стійкою до сучасних антибіотиків.

Черевний тиф

Черевний тиф — це кишкове інфекційне захворювання, яке нині можна вилікувати лише за допомогою сучасних антибіотиків. Якщо хворобу не лікувати, то в 20% випадків це може призвести до смерті. Характеризується появою лихоманки і загальною інтоксикацією організму, також з'являються висипання на шкірі людини, яка заразилася. Шляхи передавання хвороби: водний, іноді харчовий і побутовий.

Учені з'ясували, що за останні кілька років у жителів Непалу, Бангладеш, Пакистану та Індії, які заразилися черевним тифом, бактерії S Typhi стали більш стійкими до антибіотиків. Але ця проблема вже стосується не тільки країн Азії. Види бактерії-збудника черевного тифу, що мутували, активно поширюються по світу. Випадки зараження цією кишковою інфекцією стійкою до антибіотиків бактерією були зафіксовані в Африці й навіть у Великій Британії, США та Канаді.

[ + – ] Поширення черевного тифу у світі. Червоним кольором виділено регіони з найбільшою кількістю випадків. Помаранчевим кольором показані регіони, де реєструються спалахи черевного тифу Фото: wikipedia

Швидке поширення

"Наше дослідження показує, що за останні роки стійкі види бактерій S Typhi швидко поширюються по всій земній кулі. Це вже стає реальною проблемою. Зараз щорічно реєструють 11 млн випадків черевного тифу і дуже багато випадків, коли виявлено стійкість до сучасних антибіотиків. Потрібно вживати термінові профілактичні заходи, особливо в тих країнах, де кількість випадків захворювання найбільша", — говорить Джейсон Ендрюс зі Стенфордського університету.

За словами вчених, про швидкість мутації бактерії-збудника може говорити той факт, що перший вид стійкої до антибіотиків бактерії був виявлений у Пакистані у 2016 році, а вже через три роки цей вид став домінантним серед усіх випадків черевного тифу в країні.

[ + – ] Бактерія Salmonella enterica serovar Typhi стає все більш стійкою до антибіотиків Фото: wikipedia

Антибіотики та вакцинація

Наразі найефективнішим антибіотиком для боротьби з черевним тифом є азитроміцин. Дослідження показало, що бактерія-збудник уже виробила стійкість до деяких інших антибіотиків, які застосовувалися для лікування черевного тифу. Учені вважають, що бактерія S Typhi зараз також активно мутує і стає стійкою до азитроміцину. Якщо ця стійкість буде підтверджена на 100%, це може викликати величезні проблеми для людства, кажуть вчені.

"У сучасному світі такі бактерії, що мутували, можуть дуже швидко поширюватися, а це означає, що потрібно запобігти цьому процесу за допомогою профілактичних заходів, таких, як вакцинація", — говорить Ендрюс.

За словами вчених, особливо посилити способи запобігання поширенню черевного тифу потрібно в тих країнах, де зафіксовано найвищий рівень появи випадків хвороби. Сьогодні 70% усіх випадків черевного тифу припадає на Південну Азію. Але, як і у випадку із COVID-19, ця хвороба може стати світовою проблемою, кажуть вчені.

"Стійкість до антибіотиків є однією з основних причин смерті у світі. Тому саме вакцини можуть запобігти майбутній катастрофі", — говорить Ендрюс.

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