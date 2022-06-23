Росте в певний час доби: знайдено нову особливість раку молочної залози

Цей вид раку, як показує дослідження, ефективніше поширюється в певний час доби.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), рак молочної залози — це один із найпоширеніших видів раку у світі. Щороку на планеті реєструють 2,3 млн випадків. Нове дослідження швейцарських учених показує, що метастази під час раку молочної залози найбільше поширюються в нічний час, коли хворі жінки сплять, повідомляє Express.

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Зараз нам відомо, що якщо діагностувати рак молочної залози на початковому етапі розвитку, ще до того, як поширилися метастази, здебільшого можна вилікувати цю хворобу. Процес поширення метастаз — це поширення ракових клітин із початкової пухлини по всьому тілу. Завдяки цьому пухлини можуть виникнути і в інших органах.

Процес поширення метастаз

Раніше вчені вважали, що метастази поширюються постійно, тому не приділяли особливої уваги цьому процесу. Але нове дослідження показує, що найефективніше метастази поширюються тоді, коли жінки з раком молочної залози сплять, тобто уночі.

[ + – ] Якщо діагностувати рак молочної залози на початковому етапі розвитку, ще до того, як поширилися метастази, здебільшого можна вилікувати цю хворобу. Процес поширення метастаз — це поширення ракових клітин із початкової пухлини по всьому тілу. Завдяки цьому пухлини можуть з'явитися і в інших органах Фото: Express

У межах дослідження вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха вивчили поширення метастаз у жінок із раком молочної залози.

"Ми з'ясували, що ракова пухлина виробляє більше ракових клітин саме в нічний час доби, коли організм спить. Ці "нічні" клітини можуть ділитися швидше, що призводить до більш прискореного процесу розповсюдження метастаз по тілу порівняно з "денними" раковими клітинами", — каже Нікола Ацето зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха.

Рівень ракових клітин у крові пацієнтів відрізняється залежно від часу доби

За словами вчених, вихід ракових клітин із пухлини контролює такий гормон, як мелатонін, який визначає для організму добовий ритм, тобто зміну дня та ночі. Також учені з'ясували, що час для збирання зразків крові та пухлин у пацієнтів може вплинути на отримані результати. Дослідження показало, що рівень ракових клітин у крові пацієнтів відрізняється залежно від того, коли було взято кров на аналіз — вдень чи вночі.

[ + – ] Раніше вчені вважали, що метастази поширюються постійно, тому не приділяли особливої уваги цьому процесу. Але нове дослідження показує, що найефективніше метастази поширюються тоді, коли жінки з раком молочної залози сплять, тобто уночі Фото: Express

"Ці результати свідчать, що потрібно записувати час взяття зразків під час лікування пацієнтів, щоб можна було побачити точне поширення хвороби", — каже Ацето.

Наступний етап дослідження

Тепер учені зосередили свою увагу на тому, як можна застосувати нові дані для покращення нинішніх методів лікування не тільки раку молочної залози, але й інших видів цієї хвороби.

"Тепер наше завдання — це з'ясувати, чи поводяться ракові клітини під час захворювання на інші види раку так само, як це роблять клітини під час розвитку раку молочної залози", — говорить Ацето.

Також учені хочуть з'ясувати, чи стане лікування раку ефективнішим, якщо проводити лікування пацієнтів у різний час доби.

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