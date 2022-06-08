Ліки від раку: як працює експериментальний препарат, що спричинив ремісію у 100% піддослідних

У Сполучених Штатах 12 пацієнтів із раком прямої кишки протягом пів року приймали препарат Достарлімаб. Ще через пів року їм вдалося повністю вилікуватися, а хвороба не проявилася навіть через 2 роки.

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Достарлімаб — імунотерапевтичний протипухлинний препарат, який застосовується у лікуванні раку ендометрію. Але у клінічних випробуваннях для лікування раку прямої кишки його використовували вперше.

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Експериментальні ліки, судячи з усього, допомогли вилікуватися від захворювання кожному пацієнтові, який взяв участь у невеликому клінічному випробуванні, яке проводилося в США.

Його результати опублікував "Медичний журнал Нової Англії". У процесі експериментального лікування після прийому препарату Достарлімаба протягом пів року у всіх пацієнтів настала стадія ремісії.

Також не було помітних побічних ефектів, однак у випробуванні брала участь поки що недостатня кількість людей, щоб можна було зробити висновки про потенційні побічні реакції.

Дослідники називають ці результати багатообіцяючими, проте зазначають, що результати підлягають повторній перевірці і що поки що надто рано безапеляційно та впевнено стверджувати, що рак переможений.

Принцип роботи препарату від раку

Принцип роботи препарату Достарлімаба полягає в тому, що він дозволяє імунній системі розпізнати та знищити ракові клітини.

Протягом пів року 12 пацієнтів приймали ліки через кожні три тижні. Передбачалося, що після такого лікування піде стандартна променева терапія та операція.

Але через шість місяців відтоді, як ці люди припинили прийом препарату, вони несподівано виявили, що ракова пухлина зникла — її було неможливо виявити у процесі медичного огляду, під час ендоскопії, ПЕТ або МРТ.

Зараз уже минуло два роки після лікування, і, зважаючи на все, ці пацієнти повністю здорові. Нікому з них не довелося зазнавати хіміопроменевої терапії чи операції.

Думка експертів

Др. Ханна Сенофф з Університету Північної Кароліни, яка не брала участі в цьому дослідженні, сказала, що це "невелике, але інтригуюче дослідження".

"Результати дають привід для великого оптимізму", — зазначила Сенофф, додавши, що це може бути першим проблиском революційного лікування. Водночас, вона вважає, що нові ліки поки не можуть замінити підходи, що використовуються, до лікування ракових захворювань.

Головним чином тому, що поки точно не встановлено, який потрібен час, після якого пацієнта можна буде вважати таким, що вилікувався завдяки прийому Достарлімаба.

Доктор Сенофф пояснила, що Достарлімаб відноситься до так званих інгібіторів контрольних точок імунітету.

"Це імунотерапевтичні препарати, які не безпосередньо атакують клітини раку, а змушують імунну систему виконувати свою роботу", — сказала дослідниця, додавши, що така група препаратів вже давно застосовується для лікування меланоми та інших видів раку. Проте донедавна це були стандартні препарати у лікуванні колоректального раку.

У всіх 12 пацієнтів, які взяли участь в експериментальному дослідженні, спостерігалися пухлини з генетичною мутацією, відомою як дефіцит відновлення невідповідності (MMRd). Така мутація спостерігається у приблизно 5-10% пацієнтів із колатеральним раком.

Як правило, у лікуванні цього захворювання хіміотерапія та променева терапія менш ефективні — звідси і висока ймовірність хірургічного втручання.

Але водночас такі мутації роблять ракові клітини вразливішими для імунної відповіді організму. Особливо коли імунній системі допомагає спеціальний препарат — у цьому випадку Достарлімаб.

Доктор Кіммі Нг, фахівець у галузі колоректального раку з Гарвардської медичної школи назвав результати дослідження "безпрецедентними", але наголосив на необхідності повторних досліджень.

Раніше Фокус повідомляв, що новий препарат від раку показав 100% ефективність та викликав ремісію у всіх піддослідних. Одна з пацієнток, яка проживає в Нью-Йорку, збиралася пройти курс хіміотерапії, проте її лікар повідомив, що після прийому ліків вона вилікувалась, і що хіміотерапія більше не потрібна.