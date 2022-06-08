Лекарство от рака: как работает экспериментальный препарат, вызвавший ремиссию у 100% испытуемых

В Соединенных Штатах 12 пациентов с раком прямой кишки на протяжении полугода принимали препарат Достарлимаб. Спустя еще полгода им удалось полностью излечится, а болезнь не проявилась даже 2 года спустя.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Достарлимаб — иммунотерапевтический противоопухолевый препарат, который применяется в лечении рака эндометрия. Но в клинических испытаниях для лечения рака прямой кишки его использовали впервые.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Экспериментальное лекарство судя по всему, помогло излечиться от заболевания каждому пациенту, который принял участие в небольшом клиническом испытании, проводившемся в США.

Его результаты опубликовал "Медицинский журнал Новой Англии". В ходе экспериментального лечения после приема препарата Достарлимаба в течение полугода у всех пациентов наступила стадия ремиссии.

Также не было заметных побочных эффектов, однако в испытании участвовало пока еще недостаточное количество людей, чтобы можно было отметить потенциальные побочные реакции.

Исследователи называют эти результаты многообещающими, однако отмечают, что результаты подлежат повторной проверке и что пока еще слишком рано безапелляционно и с уверенностью утверждать, что рак побежден.

Принцип работы препарата от рака

Принцип работы препарата Достарлимаба состоит в том, что он позволяет иммунной системе распознать и уничтожить раковые клетки.

На протяжении полугода 12 пациентов принимали лекарство по прошествии каждых трех недель. Предполагалось, что после такого лечения последует стандартная лучевая терапия и операция.

Но спустя шесть месяцев с тех пор, как эти люди прекратили прием препарата, они неожиданно обнаружили, что раковая опухоль исчезла — ее было невозможно обнаружить в ходе медицинского осмотра, во время эндоскопии, ПЭТ или же МРТ.

Сейчас уже прошло два года после лечения, и, судя по всему, эти пациенты полностью здоровы. Никому из них не пришлось подвергаться химиолучевой терапии или операции.

Мнение экспертов

Др. Ханна Сэнофф из Университета Северной Каролины, которая не участвовала в этом исследовании, сказала, что это "небольшое, но интригующее исследование".

"Результаты дают повод для большого оптимизма", — отметила Сэнофф, добавив, что это может быть первым проблеском революционного лечения. В то же время, она считает, что новое лекарство пока не может заменить используемые подходы к лечению раковых заболеваний.

Главным образом потому, что пока точно не установлено, какое нужно время, по прошествии которого пациента можно будет считать излечившимся благодаря приему Достарлимаба.

Доктор Сэнофф пояснила ,что Достарлимаб относится к так называемым ингибиторам контрольных точек иммунитета.

"Это иммунотерапевтические препараты, которые не напрямую атакуют клетки рака, а заставляют иммунную систему выполнять свою работу", — сказала исследователь, добавив, что такая группа препаратов уже давно применяется для лечения меланомы и других видов рака. Однако до недавнего времени это не были стандартные препараты в лечении колоректального рака.

У всех 12 пациентов, принявших участие в экспериментальном исследовании, наблюдались опухоли с генетической мутацией, известной как дефицит восстановления несоответствия (MMRd). Такая мутация наблюдается у примерно 5-10% пациентов с коллатеральным раком.

Как правило, в лечении этого заболевания химиотерапия и лучевая терапия менее эффективны — отсюда и высокая вероятность хирургического вмешательства.

Но вместе с тем такие мутации делают раковые клетки более уязвимыми для иммунного ответа организма. В особенности когда иммунной системе помогает специальный препарат — в данном случае Достарлимаб.

Доктор Кимми Нг, специалист в области колоректального рака из Гарвардской медицинской школы назвал результаты исследования "беспрецедентными", но отметил необходимость в повторных исследованиях.

Ранее Фокус сообщал, что новый препарат от рака показал 100% эффективность и вызвал ремиссию у всех испытуемых. Одна из пациенток, которая проживает в Нью-Йорке, собиралась пройти курс химиотерапии, однако ее лечащий врач сообщил, что после приема лекарства она излечилась, и что химиотерапия больше не нужна.